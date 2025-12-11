Jueves sin paso en calles de la CDMX por peregrinaciones y bloqueos

Las movilizaciones estarán presentes este jueves en las 16 alcaldías de la Ciudad de México (CDMX), dificultando el paso tanto de peatones como de automovilistas. Las peregrinaciones se unirán a los bloqueos de trabajadores de universidades, colectivas, vecinos y sindicatos.

Los bloqueos por peregrinaciones comenzarán desde temprano, mientras que las manifestaciones estarán presentes desde las 10:00 hasta las 16:00 horas. En este jueves las alcaldías más afectadas serán la Gustavo A. Madero y Cuauhtémoc.

Este es el reclamo de los agricultores que generaron bloqueos masivos en México

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Sindicato Independiente de Trabajadores de la UAM

A las 10:00 horas el Sindicato Independiente de Trabajadores de Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) se manifestará en la rectoría general, que se encuentra en Prolongación Canal de Miramontes No. 3855, colonia Los Colorines, alcaldía Tlalpan. Es la primera negociación entre autoridades para hacer la revisión salarial para evitar una posible huelga en el 2026.

Colectiva "Las Tonantzin"

A las 15:30 horas integrantes de la colectiva "Las Tonantzin" se reunirán en los juzgados de Control del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, ubicado en Avenida Reforma No.50, colonia Lomas de San Lorenzo, alcaldía Iztapalapa. Exigen la revisión minuciosa de una carpeta de investigación para garantizar justicia para la víctima.

Vecinos piden suministro de agua

A las 10:00 horas, vecinos de la colonia Isidro Fabela se manifestarán en la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano Tlalpan, Avenida San Fernando No.84, colonia Tlalpan Centro. Solicitan que sea revisada la calidad del agua y el suministro de la misma por medio de la red hidráulica.

Peregrinaciones

Festividades en honor a la Virgen de Guadalupe



A las 6:00 horas, en las 16 alcaldías habrá festividades en honor a la Virgen de Guadalupe

⛪🙏 🚶‍♀️ Miles de peregrinos ya llegan a la Basílica de Guadalupe, un lugar lleno de fe y tradición al pie del cerro del Tepeyac



Aquí te damos todos los detalles 🧵 pic.twitter.com/R35qrkWyvZ — adn Noticias (@adnnoticiasmx) December 11, 2025

Reliquias primer grado de San Judas Tadeo



En la alcaldía Cuauhtémoc, a las 9:30 horas, en la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México

Bienvenido peregrino en la Basílica de Guadalupe



Celebración del 494 aniversario de la Aparición de la Virgen de Guadalupe en el Cerro del Tepeyac, a as 6:00 horas en la Basílica de Guadalupe.

VIDEO: Comienzan a llegar cientos de peregrinos a la Basílica

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

