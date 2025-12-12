Bloqueos, rodadas y eventos religiosos provocarán cierres viales en CDMX hoy 12 de diciembre

Este viernes es 12 de diciembre y se llevan a cabo las celebraciones a la Virgen de Guadalupe y en la CDMX se tienen previstos 4 bloqueos , rodadas y otras actividades, así que si vas a salir, te recomendamos tomar previsiones para que evites el tráfico por los cierres viales.

Calles cerradas por bloqueos en CDMX hoy

De acuerdo con la Agenda de Movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), hoy se llevarán a cabo 4 concentraciones, una rodada y 12 eventos de esparcimiento que generarán cortes a la circulación en:

Alcaldía Cuauhtémoc

A las 10:00 horas en : Palacio Nacional Plaza de la Constitución, colonia Centro Histórico.

A las 10:30 horas en Juzgados de Ejecución de Sanciones Penales ubicado en James Sullivan No. 133, colonia San Rafael.

A las 14:00 horas en República de Cuba No. 11, colonia Centro Histórico .

Alcaldía Cuajimalpa

A las 10:00 horas en Refugio Franciscano, A.C. en Carretera México-Toluca Km 17.5, colonia Lomas de Vista Hermosa.

Rodadas y eventos artísticos en CDMX

A las 06:00 horas se llevará a cabo la Rodada automotriz navideña "Pinky Speeds" en el Monumento a la Revolución con destino al Museo Nacional de Arte.

Además, habrá otros eventos en Expo Santa Fe, Arena Ciudad de México, Auditorio Nacional, Teatro Telcel, Frontón México, Estadio GNP, Arena México, Central de Abasto de la CDMX y en Ciudad Deportiva Magdalena Mixhuca.

En las 16 alcaldías se realizarán festividades en honor a la Virgen de Guadalupe y en la Basílica los peregrinos comenzarán a regresar a sus casas tras la celebración.

