Integrantes del Refugio Franciscano visitan a perros rescatados

El gobierno de la CDMX informó que los perros rescatados del Refugio Franciscano que se encuentran en el albergue del deportivo Hermanos Galeana serán trasladados a las instalaciones de la Brigada de Vigilancia Animal en Xochimilco.

La mandataria capitalina aseguró que el albergue cuenta con los cinco dominios que marca la Ley de Bienestar Animal que es garantizar salud física y mental, alimentación adecuada, ambiente seguro y enseñanzas para su mejor comportamiento.

