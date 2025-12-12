Autos seleccionados por el Hoy No Circula para quedarse en casa este viernes 12 de diciembre

¿Tienes engomado azul? Te contamos todos los detalles del programa del Hoy No Circula para este viernes 12 de diciembre en la Ciudad de México (CDMX) y en el Estado de México (Edomex), para que no tengas ningún problema y no tengas que pagar la multa de miles de pesos.

Hoy No Circula del 12 de diciembre

De acuerdo con el calendario de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), los autos que no podrán salir de casa son todos los que tengan las siguientes características:



Engomado Azul

Holograma de verificación 1 y 2

Terminación de placas 9 y 0

Recordando que el programa comienza a aplicar desde las 05:00 de la mañana y termina hasta las 22 de la noche, y que la policía de tránsito es la que está facultada para levantar las infracciones.

¿De cuánto es la multa del Hoy No Circula?

De acuerdo con el Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México (CDMX), las personas que no cumplan con el Hoy No Circula en turno, se pueden hacer acreedores a multas que van de los 2 mil 262.8 hasta los 3 mil 394.2 pesos, esto dependiendo de la gravedad de la infracción cometida.

Asimismo, destaca que la policía de tránsito está completamente facultada en remitir al vehículo infractor al corralón, lugar en el cual se deberá efectuar el pago correspondiente a la multa emitida por los oficiales.

Los municipios de Toluca que se unen al Hoy No Circula

A partir de julio de 2025, el programa Hoy No Circula presentó un cambio importante, pues además de los 18 municipios en el Edomex y las 16 alcaldías de la CDMX, sumó 30 municipios más del Valle de Toluca:

Almoloya de Juárez, Amecameca, Atenco, Atlautla, Ayapango, Chiautla, Chicoloapan, Chiconcuac, Cocotitlán, Ecatzingo, Huehuetoca, Juchitepec, Lerma, Melchor Ocampo, Metepec, Nextlalpan, Ozumba, Papalotla, San Mateo Atenco, Temamatla, Tenango del Aire, Tepetlaoxtoc, Tepetlixpa, Teoloyucan, Texcoco, Toluca, Tlalmanalco, Tultepec, Zinacantepec y Zumpango.

