Departamento de Guerra de EUA ataca a ISIS en Nigeria; Trump advierte que ofensiva continuará

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mencionó que el Departamento de Guerra atacó a ISIS en el sur de Nigeria donde murieron diversos terroristas.

Internacional

Escrito por:  Adriana Pacheco

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó que el Departamento de Guerra atacó a ISIS en el sur de Nigeria donde murieron diversos terroristas y advirtió que la ofensiva continuará si siguen asesinando a cristianos.

Las autoridades estadounidenses definen a ISIS como un grupo salafista-yihadista que ha perpetrado o inspirado a miles de atentados terroristas en todo el mundo, los cuales han provocado la muerte de miles de personas, además de heridos.

Surgió de una insurgencia en Irak y Siria. En 2004 la organización liderada por Abu Musan al-Zarqawi se fusionó con Al Qaeda para formar el grupo predecesor de ISIS. Actualmente tiene presencia en África, Asia y Oriente Medio.

ISIS comete asesinatos contra cristianos

En el otoño, Donald Trump señaló que el cristianismo enfrentaba una amenaza existencial en Nigeria, por lo que designó a dicho país como "Nación de Especial Preocupación" por violaciones continuas y graves a la libertad religiosa.

Y es que en los últimos meses tanto musulmanes como cristianos han sido víctimas de ataques por parte de grupos extremistas islámicos, por lo que Donald Trump hizo un llamado en noviembre a su secretario de Defensa para prepararse para la acción.

