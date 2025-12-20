Aumentan las cuotas de la Modalidad 40 del IMSS para 2026

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) aplicará un nuevo incremento en las cuotas de la Modalidad 40 a partir de enero de 2026. El ajuste impactará a trabajadores afiliados bajo la Ley del Seguro Social de 1973 que utilizan este esquema para mejorar el monto de su pensión mediante aportaciones voluntarias.

La información se sustenta en la reforma al sistema de pensiones aprobada en 2020, la cual estableció aumentos graduales a este esquema.

¿Cuánto subirá la cuota en 2026?

En 2025, la cuota equivale al 13.347% del salario base elegido

del salario base elegido Para 2026, aumentará a 14.438%

El monto mensual dependerá del salario seleccionado, con un tope de hasta 25 UMAs, un pago mensual estimado a $12,450 pesos mensuales, lo que eleva el costo pero también el promedio salarial para el cálculo de la pensión.

¿Por qué aumenta cada año la Modalidad 40?

El incremento forma parte de una estrategia para fortalecer la viabilidad financiera del sistema de pensiones. Las cuotas subirán de forma escalonada hasta acercarse al 18.8% en 2030, alineándose con el régimen obligatorio.

Especialistas señalan que este ajuste responde al envejecimiento poblacional y a una mayor esperanza de vida.

¿Qué es la Modalidad 40 y para qué sirve?

Este esquema permite a personas sin empleo formal seguir cotizando al IMSS para:



Sumar semanas de cotización

Incrementar el promedio salarial de los últimos cinco años

No incluye servicios médicos y está enfocado exclusivamente en el retiro

Requisitos, pago y recomendaciones

Para inscribirse o continuar se requiere:



Haber cotizado 52 semanas en los últimos cinco años

en los últimos No superar cinco años desde la baja del IMSS

El pago se realiza vía electrónica con línea de captura a través de banca en línea o transferencias SPEI, usando la línea de captura que proporciona el IMSS. Expertos recomiendan guardar los comprobantes de pago, evaluar capacidad financiera, edad y semanas acumuladas antes de continuar.

