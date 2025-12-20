Choque múltiple en Periférico deja a 6 personas lesionadas
El accidente ocurrió en Periférico a la altura de Zacatépetl con dirección hacia Vaqueritos dejando un saldo de seis personas lesionadas.
Un taxi y una auto particular tuvieron un percance y se orillaron, además una patrulla se acercó para atender la situación; sin embargo, un auto de alta gama que iba a exceso de velocidad impactó a la patrulla y esta chocó a su vez con cinco vehículos y eso provocó la carambola.
Las personas lesionadas fueron trasladadas al hospital mas cercano para recibir atención médica.