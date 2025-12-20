Bloqueos y rodadas provocarán cierres viales en 7 alcaldías de CDMX hoy

En la CDMX todos los días hay eventos artísticos, culturales y movilizaciones sociales y hoy 20 de diciembre, se tienen previstos algunos bloqueos y rodadas, así que te recomendamos buscar alternativas viales para que no te quedes varado en el tráfico.

¿En dónde habrá bloqueos hoy?

De acuerdo con la Agenda de Movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) hoy habrá 9 concentraciones en 7 alcaldías de CDMX , por lo que las siguientes calles estarán cerradas:

09:00 horas en Rectoría General de la Universidad Autónoma Metropolitana Prol. Canal de Miramontes No. 3855, colonia Rancho los Colorines, alcaldía Tlalpan.

11:00 horas en Plaza Cívica Santa Ana Tlacotenco en Francisco I. Madero y Benito Juárez, colonia Santa Ana Tlacotenco, alcaldía Milpa Alta y en el Ángel de la Independencia ubicado en Av. Paseo de la Reforma y Florencia, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc.

12:00 horas en Plaza Tlaxcoaque Tlaxcoaque y Diagonal 20 de Noviembre, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc y en la Sede de la Sección IX de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación Belisario Domínguez No. 32, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc.

13:00 horas en Glorieta de los Insurgentes ubicada en Av. Insurgentes y Av. Chapultepec, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc.

14:00 horas en Quiosco de la Alameda Central Av. Hidalgo, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc.

15:30 horas en Juzgados de Control del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente Av. Reforma No. 50, colonia Lomas de San Lorenzo, alcaldía Iztapalapa.

16:20 horas en Parque Francisco Primo de Verdad y Ramos (Rinconada 4:20) ubicado en Rinconada de Jesús y Av. José María Pino Suárez, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc.

Rodadas y eventos artísticos en CDMX

Por otro lado, también se llevarán a cabo rodadas en:

A partir de las 19:00 horas en Fuente de San Pedro Tláhuac Francisco I. Madero No. 141, colonia San Miguel, alcaldía Tláhuac; Estación “UAM-I”, línea 8 del Sistema de Transporte Colectivo Metro Ermita Iztapalapa , colonia Amp San Miguel, alcaldía Iztapalapa; Estacionamiento de la Tienda Coppel Lomas de Estrella Av. Tláhuac No. 1404, colonia Granjas Estrella, alcaldía Iztapalapa y en Plaza “Punta Museo” Av. División del Norte y Nezahualpilli, colonia San Pablo Tepetlapa, alcaldía Coyoacán.

A las 18:30 horas en la Torre Caballito.

A las 19:30 horas en Julio Verne, alcaldía Miguel Hidalgo.

A las 20:00 horas en el Monumento a la Revolución.

