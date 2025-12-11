Rescatan a 13 personas atrapadas en elevador de tienda departamental en el Centro Histórico de CDMX

Elementos del Heróico Cuerpo de Bomberos, Protección Civil y del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM), rescataron a 13 personas que quedaron atrapadas al interior de uno de los elevadores de la tienda departamental SEARS ubicada en el Centro Histórico de la Ciudad de México (CDMX).

Fue a través de las diferentes plataformas de las redes sociales, que se dio a conocer que los hechos ocurrieron en la tienda departamental ubicada sobre Avenida Juárez número 14, lo cual derivó en la movilización de varios elementos de emergencia y seguridad.

Autoridades de la CDMX reportaron el rescate de 13 personas que quedaron atrapadas en un elevador con falla mecánica en una tienda departamental (Sears) de Avenida Juárez 14, Colonia Centro.

¿Cómo fue el rescate de las 13 personas atrapadas en el elevador del SEARS?

De acuerdo con la información emitida por la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), el incidente se generó por una falla mecánica en el elevador de la plaza comercial, lo cual derivó en que 13 personas quedarán atrapadas a varios pisos de altura.

Se señaló que los elementos de seguridad tuvieron que trabajar para abrir la apertura de las puertas en uno de los pisos del centro comercial, esto al mismo tiempo en el que realizaban la evacuación de personas de la tercera edad, jóvenes y adultos de la zona.

Reportan crisis nerviosa en afectados en tienda departamental

A pesar de que se informó que 11 de los afectados resultaron sin lesiones tras quedar atrapados por varios minutos, se dio a conocer que dos de ellos tuvieron una importante crisis nerviosa en el lugar de los hechos.

Por ello, elementos del ERUM les brindaron las atenciones necesarias para estabilizarlos y ponerlos en un lugar seguro.

¿Qué hacer en caso de quedar atrapado en un elevador?

Vale la pena señalar que lo primero que se tiene que hacer al momento de quedar atrapados al interior de un elevador con varios metros de altura, es mantener la calma y presionar el botón de alarma para solicitar ayuda.

Tras ello, se recomienda ser paciente y evitar movimientos bruscos dentro de la cabina del elevador.

