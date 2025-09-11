Sube la cifra de muertos tras la explosión de pipa en Iztapalapa

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, informó este 11 de septiembre que ocho personas han fallecido a causa de la explosión de una pipa de gas en el puente de la Concordia en la alcaldía Iztapalapa.

Antes, el titular del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Martí Batres, dio a conocer una séptima víctima fallecida por la mañana tras el accidente de la pipa de gas .

De acuerdo con Martí Batres, la persona estaba siendo atendida en el Hospital Regional del ISSSTE “Gral. Ignacio Zaragoza”, y falleció esta mañana después de complicaciones críticas. “Enviamos nuestras condolencias a su familia, con quien el Instituto está en contacto y reiteramos nuestro compromiso de brindar atención integral y especializada a quienes lo requieren”.

Último informe: Personas hospitalizadas

Total de 32 pacientes atendidos en diversas unidades tras la explosión :

Hospital General José María Morelos y Pavón : 17 pacientes (11 hombres y 6 mujeres; 4 derechohabientes y 13 no derechohabientes). Hasta el momento, 12 han sido egresados por mejoría, 1 permanece hospitalizado acompañados de familiares y 4 han sido trasladados a otra unidad del Instituto

: 17 pacientes (11 hombres y 6 mujeres; 4 derechohabientes y 13 no derechohabientes). Hasta el momento, 12 han sido egresados por mejoría, 1 permanece hospitalizado acompañados de familiares y 4 han sido trasladados a otra unidad del Instituto Hospital Ignacio Zaragoza : Se recibieron 5 pacientes trasladados del Hospital General José María Morelos y Pavón. Actualmente ocho fueron egresados por mejoría, mientras que 5 permanecen hospitalizadas. De ellos 3 se reportan en estado muy grave, 1 grave, 1 delicado y estable (menor de edad). Se reporta un lamentable deceso. Manifestamos nuestras condolencias y solidaridad a su familia

: Se recibieron 5 pacientes trasladados del Hospital General José María Morelos y Pavón. Actualmente ocho fueron egresados por mejoría, mientras que 5 permanecen hospitalizadas. De ellos 3 se reportan en estado muy grave, 1 grave, 1 delicado y estable (menor de edad). Se reporta un lamentable deceso. Manifestamos nuestras condolencias y solidaridad a su familia Hospital General de Tláhuac : Se atendió a 2 pacientes derechohabientes, actualmente uno hospitalizado con estado de salud grave, una fue egresada a domicilio por mejoría

: Se atendió a 2 pacientes derechohabientes, actualmente uno hospitalizado con estado de salud grave, una fue egresada a domicilio por mejoría Centro Médico Nacional 20 de Noviembre : Se recibe un paciente derechohabiente, procedente del Hospital Balbuena, reportado como muy grave

: Se recibe un paciente derechohabiente, procedente del Hospital Balbuena, reportado como muy grave Clínica Ermita Zaragoza: Se atendieron 3 pacientes derechohabientes, todos egresados por mejoría

¿Cuántas personas han sido dadas de alta?

Según los reportes de los médicos, hasta el momento suman 23 personas que han sido dadas de alta tras presentar mejorías en su situación de salud.

