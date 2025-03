Tyler “The Creator” cumple 34 años: Conoce a la figura clave del hip-hop y la cultura pop

Este 6 de marzo de 2025, Tyler Gregory Okonma, conocido como Tyler, The Creator, cumple 34 años consolidándose como una figura clave del hip-hop y la cultura pop. En adn40 descubre su evolución musical, su impacto en la moda y cómo festejar con descuentos exclusivos para verlo en el Festival Axe Ceremonia.

De Odd Future a ícono global: la carrera de Tyler

Tyler inició su carrera como líder del colectivo Odd Future, ganando atención con su recopilación de canciones Bastard (2009), explotando con su álbum Goblin (2011) y el hit “Yonkers”. Con discos como Flower Boy (2017), Igor (2019) y Call Me If You Get Lost (2021), ganó dos premios Grammy, consolidando su estilo único y ecléctico. Su último álbum, Chromakopia (2024), lideró Billboard durante tres semanas, mostrando que sigue innovando en la música.

Más allá de la música: Tyler como referente de la moda

Además de su música, Tyler revolucionó la moda con marcas como Golf Wang y Le Fleur, colaborando con Converse, Lacoste y Louis Vuitton. Su estilo irreverente y colorido inspiró a generaciones, y su creatividad también se reflejó en la dirección de videoclips bajo el seudónimo Wolf Haley.

Festival Axe Ceremonia: Celebra con Tyler en vivo

Para celebrar su cumpleaños, Tyler encabezará el Festival Axe Ceremonia el 5 y 6 de abril en Parque Bicentenario, compartiendo cartel con Natanael Cano, Charli XCX y Massive Attack, entre otros. Hoy, 6 de marzo, hay descuentos exclusivos en Ticketmaster:



Abono Aeromexico Club: $12,200 (antes $19,500)

Citibanamex Plus: $6,100 (antes $7,625)

Comfort Pass: $4,967 (antes $6,209.75)

Abono General: $3,991.75 (antes $4,989.75)

¿Quién es la pareja de Tyler, The Creator?

Se rumorea que Tyler mantiene una relación con Judge, modelo de IMG, pero el artista suele ser reservado sobre su vida personal.

¿Cuál es la canción más escuchada de Tyler, The Creator?

Call Me If You Get Lost del álbum musical de Tyler, The Creator, en 2021. Se posicionó como su disco más exitoso, con colaboraciones de Pharrell Williams, Lil Wayne y Lil Uzi Vert.

