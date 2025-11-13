inklusion.png Sitio accesible
La CNTE instala plantón en la Cámara de Diputados

La CNTE instaló un plantón frente a San Lázaro para exigir la derogación de la reforma educativa y mejoras laborales para los docentes.

Publicado por: Ximena Ochoa

La CNTE instaló un plantón frente a la Cámara de Diputados tras marchar desde el Zócalo capitalino.

  • Exigen la eliminación total de la reforma educativa, la reinstalación de maestros cesados y mejoras salariales.
  • Los contingentes comenzaron a concentrarse desde las 06:00 horas y avanzaron hacia San Lázaro a las 08:00 horas.
  • Algunos manifestantes intentaron derribar vallas antes del inicio de la conferencia matutina.
  • Hay cierres en avenidas como Fray Servando, Congreso de la Unión y Eje 1 Oriente; autoridades sugieren usar vías alternas.

