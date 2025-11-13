La CNTE instala plantón en la Cámara de Diputados
La CNTE instaló un plantón frente a San Lázaro para exigir la derogación de la reforma educativa y mejoras laborales para los docentes.
La CNTE instaló un plantón frente a la Cámara de Diputados tras marchar desde el Zócalo capitalino.
Suscríbete a
nuestro canal de Telegram
y lleva la información en tus manos.
- Exigen la eliminación total de la reforma educativa, la reinstalación de maestros cesados y mejoras salariales.
- Los contingentes comenzaron a concentrarse desde las 06:00 horas y avanzaron hacia San Lázaro a las 08:00 horas.
- Algunos manifestantes intentaron derribar vallas antes del inicio de la conferencia matutina.
- Hay cierres en avenidas como Fray Servando, Congreso de la Unión y Eje 1 Oriente; autoridades sugieren usar vías alternas.
adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.