Metro CDMX hoy: ¿Qué líneas presentan retrasos esta mañana del 26 de agosto de 2025?

El Metro CDMX hoy 26 de agosto inició con reportes de retrasos en la Línea B y la Línea 8. Usuarios compartieron en redes sociales que los trenes permanecen detenidos hasta por 15 minutos en estaciones como Ciudad Azteca y Ecatepec, lo que genera saturación en andenes.

De acuerdo con el reporte oficial del STC, el avance del metro hoy en las demás líneas se mantiene entre 5 y 6 minutos, aunque en horas pico la espera puede extenderse más.

¿Qué líneas del Metro CDMX operan con normalidad?

La información oficial señala que las líneas 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, A y 12 operan con intervalos de 5 a 6 minutos. Estas líneas registran afluencia baja a moderada en la mayoría de estaciones.

En contraste, usuarios insisten en que la Línea 3 muestra retrasos de hasta 15 minutos, sobre todo en dirección Universidad, lo que contradice el balance inicial del sistema.

¿Qué pasó en la Línea B hoy 26 de agosto?

Desde temprano, usuarios en redes sociales reportaron que un tren estuvo detenido en Ciudad Azteca por más de 15 minutos. Además, en Ecatepec se registraron bases prolongadas que aumentaron la saturación de los andenes.

El STC informó minutos después que ya se agilizaba la salida de trenes desde terminales, aunque el flujo continúa lento.

¿Qué estaciones del Metrobús CDMX reportan retrasos?

El Metrobús también registra complicaciones esta mañana. Usuarios señalan retrasos del Metrobús CDMX hoy en las líneas 1 y 3 debido a la alta demanda.

En estaciones como Indios Verdes y Etiopía, el servicio avanza con lentitud por la saturación de pasajeros en horas pico.

Recomendaciones para viajar en el Metro CDMX

Sal con anticipación para prevenir imprevistos

Revisa las cuentas oficiales del Metro y Metrobús antes de salir

Evita usar la palanca de emergencia sin motivo, ya que retrasa más el servicio

¿Cuáles son los horarios del Metro y Metrobús en CDMX?

El Metro opera de 5:00 a 24:00 horas de lunes a viernes, de 6:00 a 24:00 los sábados y de 7:00 a 24:00 los domingos y festivos

de de El Metrobús ofrece servicio de 4:30 a 24:00 horas todos los días

¿Qué estaciones del Metro están cerradas?

Por trabajos de modernización, algunas estaciones de la Línea 1 permanecen cerradas en el tramo Pantitlán–Isabel la Católica. El STC recomienda usar rutas alternas o el servicio de apoyo RTP.

¿Dónde habrá manifestaciones hoy en la CDMX?

De acuerdo con la Agenda de Movilizaciones Sociales de la SSC-CDMX, este 26 de agosto están programadas:



Marcha: Padres de los 43 de Ayotzinapa saldrán a las 16:00 horas del Ángel de la Independencia rumbo al Hemiciclo a Juárez. Participan al menos 300 personas

Padres de los 43 de Ayotzinapa saldrán a las 16:00 horas del Ángel de la Independencia rumbo al Hemiciclo a Juárez. Participan al menos 300 personas Concentraciones: A las 10:00 horas el colectivo “La Comuna 4:20” estará en el Congreso de la CDMX y en el Parque Francisco Primo de Verdad y Ramos; trabajadores del Gobierno CDMX se reunirán en el Zócalo capitalino a las 13:00 horas

A las 10:00 horas el colectivo estará en el Congreso de la CDMX y en el Parque Francisco Primo de Verdad y Ramos; trabajadores del Gobierno CDMX se reunirán en el Zócalo capitalino a las 13:00 horas Rodadas ciclistas: A las 20:00 horas se realizará la rodada “Xochimilco en Bici” que partirá de Av. San Lorenzo rumbo a Benito Juárez

A las 20:00 horas se realizará la rodada que partirá de Av. San Lorenzo rumbo a Benito Juárez Eventos culturales: Durante todo el día continúa el Festival del Nopal con esculturas alegóricas sobre Paseo de la Reforma

