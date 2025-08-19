Policía detiene a mujer que golpeó a su bebé recién nacido en Álvaro Obregón

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC CDMX) detuvo a una mujer de aproximadamente 19 años que golpeó a su bebé recién nacido en calles de la alcaldía Álvaro Obregón.

Los hechos se registraron el pasado 18 de agosto cuando operadores del Centro de Comando y Control (C2) Poniente emitieron un aviso a la Policía de la CDMX de que había un menor en riesgo en la calle San Diego de la alcaldía Álvaro Obregón.

Abandonan a recién nacido en Tultitlán, Estado de México; el papá del bebé ya fue identificado [VIDEO] Ayer, un bebé recién nacido fue abandonado en Tultitlán, Edomex; una cámara de seguridad grabó a un joven dejando al bebé en una bolsa de plástico.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano

¿Cómo fue la detención de la mujer?

Personal de la SSC que realizaba funciones de seguridad, prevención y vigilancia en calles de la colonia Pueblo de San Bartolo Ameyalco acudieron rápidamente al lugar indicado, resguardaron al bebé recién nacido y detuvo a su madre, quien se encontraba en posible estado de intoxicación.

El bebé, que tenía tan solo 24 días de nacido, fue puesto a disposición, al igual que su madre, ante el agente del Ministerio Público en la Fiscalía de Investigación de Delitos Cometidos en Agravio de Niños, Niñas y Adolescentes.

¡Indignante! 😡 Mujer, aparentemente intoxicada, golpeó a un bebé de solo 25 días de nacido en la alcaldía Álvaro Obregón; la agresora fue detenida y el menor resguardado por las autoridades



🎥: @SSC_CDMX pic.twitter.com/oYbuVMbsft — adn40 (@adn40) August 19, 2025

Bebé recién nacido recibirá atención médica

Mientras el Ministerio Público determina la situación jurídica de la joven madre, las autoridades mantendrán bajo resguardo al bebé recién nacido, quien recibirá atención médica por los golpes que presenta.

Cifras de maltrato infantil en México

De acuerdo con la Secretaría de Salud, en 2020 se registraron 27 mil 526 personas de entre 1 y 17 años que fueron atendidas en hospitales de México tras ser víctimas de violencia familiar o no familiar.

El Gobierno de México define al maltrato infantil como los abusos y la desatención de los niños y adolescentes. Esto incluye agresiones físicas, psicológicas, abuso sexual, negligencia o explotación laboral.

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.