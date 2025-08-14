En plena quincena: así aplica el Hoy No Circula del viernes 15 de agosto en CDMX y Edomex

El programa Hoy No Circula fue creado por la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), el cual, establece un programa semanal que indica los vehículos que no circularán cada día, según la terminación de su placa y el color del engomado que tengan.

Su propósito es disminuir los altos índices de contaminantes en el Valle de México. ¡Importante! En caso de infringir el reglamento puedes ser sancionado, en adn40 consulta las placas y autos que descansan en Estado de México (Edomex) y Ciudad de México (CDMX), hoy viernes 15 de agosto del 2025.

¿Qué autos descansan hoy viernes 15 de agosto en CDMX y EDOMEX?

Este viernes 15 de agosto de 2025, el programa Hoy No Circula en la Ciudad de México y el Estado de México aplica para vehículos con engomado azul, placas terminadas en 9 y 0, así como aquellos con hologramas 1 y 2.

En caso de incumplir la restricción, los automovilistas podrían hacerse acreedores a multas y sanciones conforme a la normativa vigente.

Vehículos exentos del Programa Hoy No Circula

De esta medida están exentos los vehículos con hologramas 0 (cero) y 00 (doble cero). También están exentos los autos híbridos y los eléctricos, recordando que a estos les está permitido circular todos los días incluyendo los sábados.

También están exentos del Hoy No Circula las motos, los taxis y vehículos destinados para el transporte público. Caso similar para los automotores de transporte de carga y los automóviles que son conducidos personal o trabajadores del sector salud.

¿Cuál es el horario del Hoy No Circula y dónde aplica?

Las restricciones del Hoy No Circula son vigentes desde las 5:00 a las 22:00 horas del viernes 15 de agosto.

El programa aplica para las 16 alcaldías de la CDMX y en los siguientes 18 municipios del Edomex:



Atizapán de Zaragoza

Coacalco de Berriozábal

Cuautitlán

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chicoloapan

Chimalhuacán

Ecatepec de Morelos

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan de Juárez

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla de Baz

Tultitlán

Valle de Chalco

¿Habrá doble Hoy No Circula este viernes?

Si te preguntas si habrá doble Hoy No circula para este viernes la respuesta es no, pues las partículas de ozono no han representado problemas y la CAMe no ha emitido alerta por malas condiciones en la calidad del aire. Las lluvias han ayudado a la dispersión de contaminantes.

