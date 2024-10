México Mágico: Usuario se queda dormido en el Metro CDMX, lo detienen y lo multan con miles de pesos

Estoy detenido en metro Santa Anita por una falta administrativa por quedarme dormido. ¡Alguien ayúdeme! Me piden más de dos mil. Estoy en el Metro saliendo de Santa Anita... Iba al trabajo. Me detuvieron en el Metro Tacubaya por quedarme dormido en la Línea de Pantitlán a Tacubaya. Ahí me tuvieron los oficiales que porque fue una falta administrativa y me piden más de $2000 por dejarme libre o son 74 horas de arresto... Mi nombre es...