¿Qué significa el halo solar que se formó en la CDMX?

Durante la mañana del lunes 4 de septiembre de 2023, los capitalinos se sorprendieron al mirar el cielo y encontrarse con un tremendo arcoíris que rodeaba al sol, y recordando que ya estamos en el mes de septiembre, hubo quienes en redes sociales alertaron que el halo solar significa que se aproxima un sismo, pero, ¿realmente estos fenómenos tienen relación?

De acuerdo con la Real Academia Española (RAE), un halo significa forma luminosa consistente de colores pálidos alrededor del Sol o la Luna, que puede parecer aureola, el que se vio en la Ciudad de México fue solar, pues apareció al lado del sol, y entonces ¿qué significado tiene por qué o cómo se forma?

El Universitario Tecnológico Universitam de Baja California, señaló en septiembre de 2011, que un halo solar aparece como un círculo luminoso alrededor del Sol por la “presencia de corrientes de aire frío en la troposfera”, eso significa que en la atmósfera se combinan muy bajas temperaturas con la humedad de los océanos.

¿Cuándo ocurre un halo solar y por qué?

Al respecto, el investigador del Instituto de Astronomía (IA) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Daniel Flores Gutiérrez, añadió que estos curren principalmente en temporadas de ciclones o huracanes , ya que estos fenómenos llevan corrientes de aire frío y caliente, y cuando están a una altura de entre 4 mil a 8 mil metros, se forma la capa de hielo.

Este manto de hielo tiene “forma de hexágonos”, según explicó el experto, y una vez aparece el Sol con sus potentes rayos de luz, estos traspasas dichas figuras al tiempo que “descompone” los colores y da la ilusión de un arcoíris circular.

#HaloSolar La luz solar se refracta a través de pequeños cristales de hielo suspendidos en las nubes y crea un halo. pic.twitter.com/UJOmFYUxrt — Ciencia UNAM (@Ciencia_UNAM) May 21, 2015

¿El halo solar tiene relación con los sismos?

Aunque a modo de burla y memes hay personas que han estado diciendo en plataformas como Twitter y Facebook que la aparición del halo solar en la Ciudad de México es el mal augurio de que próximamente temblará, sobretodo porque estamos en septiembre y ya hemos tenido experiencia con esos movimientos telúricos en la capital, es necesario recordar lo dicho por el experto de la UNAM.

Flores Gutiérrez precisó que el halo solar es un evento atmosférico y no astronómico, ni climatológico, y en realidad, su aparición solo demuestra “que hubo o habrá frío”, pero no tiene relación con la energía acumulada en la Tierra o con las capas tectónicas, eso significa que por su aparición en el cielo no se puede predecir si temblará o no, ya que no hay relación entre dichos fenómenos.

¿Un #HaloSolar avisa de sismos o temblores? El Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la UNAM informa mediante su página web que dicho fenómeno no tiene nada que ver con la cantidad de radiación o energía, sino con la presencia de (1/2) pic.twitter.com/ERHTG9HtcN — javi (@javierperamz) September 4, 2023

