Estrellas fugaces embellecerán el cielo; la mejor hora para ver las épsilon Gemínidas

La lluvia de meteoros épsilon Gemínidas son menos activas en octubre ya que alcanzan hasta tres meteoros por hora, sin embargo, la visibilidad este año será muy favorable, así que si quieres disfrutar de este fenómeno astronómico, aquí te compartimos todos los detalles.

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¿Cuándo ver la lluvia de meteoros?

De acuerdo con el sitio Star Walk, será el próximo 18 de octubre cuando se puedan observar en su punto máximo las épsilon Gemínidas. La Luna estará en el cielo la primera parte de la noche y se pondrá antes de que el radiante gane altura lo que mejorará la visibilidad.

En el hemisferio norte se podrán ver alrededor de la media noche local y al sur lo ideal es mirar al cielo antes del amanecer.

Es importante mencionar que para observar meteoros se necesita mucha paciencia, pero entre el paso entre uno y otro puedes mirar otros fenómenos como:

Las constelaciones

Los planetas

Otras lluvias de estrellas

Además, para el 24 de octubre se observarán las Leónidas menores y la Luna se encontrará en fase gibosa creciente brillante por lo que será un espectáculo imperdible.

¿Por qué se llaman épsilon Gemínidas?

Se llaman así por la proximidad con la estrella épsilon de la constelación de Géminis y fueron descubiertas por W. Denning en 1899.

Esta lluvia se estrellas se puede observar entre el 14 y el 27 de octubre y su pico máximo es el 18 de octubre.

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