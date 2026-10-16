Si este viernes tienes que usar el servicio del Metro CDMX es mejor que salgas con unos minutos de anticipación, pues algunas líneas están completamente saturadas por retrasos que van desde los 10 hasta los 15 minutos.

El Metro CDMX comienza a dar servicio desde las 5:00 de la mañana (de lunes a viernes) y termina a las 00:00 horas con un último tren que sale desde las terminales, sin embargo por festividades puede alargarse un poco más.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

¿Qué líneas del Metro reportan retrasos?

Línea B

La Línea B, una de las más ocupadas ya que une al Estado de México con la CDMX, tiene retrasos de hasta 15 minutos y sus andenes ya están llenos.

Debido a los largos tiempos de espera, los trenes se llenan desde las terminales, lo que impide que los usuarios de las siguientes estaciones se puedan subir.

El Metro CDMX explicó que los problemas en la línea se deben al retiro de un tren para revisión.

Buen día. Se agiliza la circulación de los trenes en la Línea B, después de realizar el retiro de un tren para revisión. Atiende las indicaciones del personal del Sistema y permite el libre cierre de puertas. — MetroCDMX (@MetroCDMX) October 16, 2026

Línea 7

Los retrasos en la Línea 7 del Metro CDMX también son de 10 minutos y las estaciones más aglomeradas son:

El Rosario

Aquiles Serdán

Tacuba

Tacubaya

La línea 7 otra vez con su servicio pésimo, cuanto más tendremos que aguantar de su incompetencia??? — Holding on to Louis Tomlinson ❤️‍🩹 (@xime_tomlinson) October 16, 2026

Línea 3

Los usuarios que se encuentran en la Línea 3 tienen problemas para movilizarse rumbo a CU, debido a que los trenes tardan mucho tiempo en salir o se quedan detenidos un largo periodo.

Línea 3 haciendo base en las estaciones, tardo mucho en salir de indios verdes y ahora detenidos en deportivo 18 de marzo, toda la semana es lo mismo sin importar la hora😤 — Yuli Gris (@YuliGris125558) October 16, 2026

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.