Estados Unidos anuncia “Edad de Oro de la Ciencia”: Sus proyectos que cambiarán el futuro

Estados Unidos quiere acelerar su carrera en los ámbitos de la ciencia y le tecnología, y antes esto, la administracipon de Donald Trump acaba de anunciar una serie de iniciativas que superan una inversión de 6 mil millones de dólares y con la participación del gobierno federal, empresas, universidades y organizaciones filantrópicas.

La Casa Blanca presentó el paquete durante la cumbre “Science: A New Golden Age”, con una estrategia centrada en utilizar Inteligencia Artificial , supercomputación y nuevas infraestrcuturas para acelerar los descubrimientos científicos.

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Welcome to a NEW GOLDEN AGE OF SCIENCE.



The Trump Admin just launched the biggest set of science initiatives in decades: $6B+ across government, industry, academia, & philanthropy. 🚀 pic.twitter.com/Pyvx6ixe2k — The White House (@WhiteHouse) October 8, 2026

Estados Unidos investirá millones en ciencia y tecnología

Uno de los proyectos principales contempla 2 mil 400 millones de dólares en herramientas de superinteligencia y créditos de computo para la Genesis Mission, con aportaciones de empresas como NVIDIA, AMD, OpenAI, Anthropic, Google, AWS y Micron.

Además, universidades y gobiernos estatales anunciaron inversiones en infraestructura de computación científica, mientras que la NSF y el Departamento de Energía destinarán más de 100 millones de dólares a instrumentación científica y laboratorios autónomos habilitadoes por Inteligencia Artificial (IA).

¿Que tecnologías busca impulsar Estados Unidos?

La estrategia incluiye Inteligencia Artificial para la ciencia, computación cuántica, fusión nuclear, biología virtual, además de exploración espacial.

La NASA y el Despartamento de Energía también anunciaron una colaboración para desarrollar sistemas de energía nuclear espacial, incluido el proyecto Space Reactor-1, destinado a una misión hacia Marte prevista para 2028, y Lunar Reactor-1, concebido para proporcionar energía nuclear en la Luna.

La Casa Blanca define esta estrategia como una “Nueva Edad de Oro de la Ciencia”, aunque sus resultados dependerán de la ejecución de programas y de la investigación que produzcan; ¿estamos ante el comienzo de una nueva revolución cientpifica impulsada por la IA?

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