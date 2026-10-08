Margaret Hamilton muere a los 90 años; trayectoria de la mujer que consolidó la ingeniería informática

El Instituto de Tecnología de Massachussetts (MIT) confirmó que Margaret Hamilton falleció a los 90 años quien destacó por su aportación a la comunidad científica al desarrollar el software de la misión espacial Apolo.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

¿Quién fue Margaret Hamilton?

Margaret Hamilton nació en Paoli, Indiana el 17 de agosto de 1936. Estudió Matemáticas en la Universidad de Michigan y después se especializó en filosofía. Posteriormente consiguió un puesto temporal en el departamento de meteorología del MIT.

Trabajó con el profesor Edwar N. Lorenz y para 1961 se incorporó al laboratorio Lincoln del MIT como programadora para participar en SAGE, primer sistema de defensa aérea de Estados Unidos.

Hamilton desarrolló un software para el prototipo de la computadora AN/FSQ-7 de la Fuerza Aérea estadounidense para detectar aeronaves potencialmente hostiles.

En 1965 solicitó el puesto para desarrollar el software de vuelo del programa Apolo y se convirtió en la primera mujer programadora de esta misión.

Primero trabajó en misiones no tripuladas y después en misiones tripuladas y en 1968 se convirtió en subdirectora responsable del equipo del Módulo de Comando y Servicio.

Obtuvo la Medalla Presidencial de la Libertad en 2016 y el reconocimiento del Museo de Historia de la Computación en 2017.

También fue galardonada con el Premio Intrepid a la Trayectoria Profesional en 2019 e ingresó al Salón Nacional de la Fama de la Aviación en 2022.

We’ve lost an icon. Margaret Hamilton, a computer science pioneer best known for her work at MIT leading development of the flight software for the Apollo missions to the moon, has died at 90. Read about her legacy via MIT News: https://t.co/ODkbdIsoHw pic.twitter.com/M2xauYYUkU — Massachusetts Institute of Technology (MIT) (@MIT) October 7, 2026

Un software basado en la anticipación de errores

Su contribución más destacada fue con Apolo 11 en 1969. Previo al alunizaje, la computadora emitió la alarma 1202 porque estaba sobrecargada.

El software diseñado por Hamilton empleaba prioridades y dejaba de lado tareas secundarias para enfocarse en las funciones críticas y gracias a ello, dos hombres pudieron caminar por primera vez sobre la Luna.

Hamilton continuó trabajando en el Laboratorio de Instrumentación hasta la década de 1970. Seis años más tarde fundó Higher Order Software y diez años mas tarde Hamilton Technologies.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.