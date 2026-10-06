Agencias espaciales revelan detalles sobre “Rocket Revolutión” en la Semana Mundial del Espacio 2026

La Semana Mundial del Espacio 2026 ya es encuentra en marcha y este año tiene a un claro protagonista: Los cohetes espaciales. Del 4 al 10 de octubre, la celebración internacional lleva como tema oficial: “Rocket Revolution”, una referencia a la transformación que experimenta la manera en que la humanidad llega al espacio.

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“Rocket Revolution” is the theme for #WorldSpaceWeek 2026 🚀



Access to space is now expanding as costs fall and technology becomes more widely available. New space actors must ensure that space science & technology continue to contribute to the #SDGs.https://t.co/X7isJC2NE5 pic.twitter.com/WCVOriPoCm — United Nations Geneva (@UNGeneva) October 4, 2026

¿Por qué se celebra la Semana Mundial del Espacio 2026?

La Semana Mundial del Espacio 2026 se celebra durante esta semana, pero cabe decir que las fecha del 4 al 10 de octubre, no fue elegida al azar. La Asamblea General de la ONU estableció esta conmemoración desde 1999 para reconocer la contribución de la ciencia y la tecnología espaciales al bienestar de la humanidad.

Este periodo conmemora dos acontecimientos históricos: El lanzamiento del Sputnik 1, sucedido el 4 de octubre de 1957, primer satélite artificial de la Tierra, y posteriormente, el 10 de octubre de 1957, del Tratado sobre Espacio Exterior.

Semana Mundial del Espacio 2026: la “Revolución de los Cohetes” que está cambiando la carrera espacial La Revolución de los Cohetes es un concepto que engloba una transformación de la industria espacial impulsada por cohetes reutilizables, nuevos proveedores comerciales, startups y universidades. (Gemini IA)

¿Qué significa “Rocket Revolution”? Tema de la Semana Mundial del Espacio 2026

La llamada Revolución de los Cohetes no hace referencia a un único vehículo transborador, ya que este concepto engloba una transformación de la industria espacial impulsada por cohetes reutilizables, nuevos provedores comerciales, startups, universidades y nuevos actores nacionales.

#HoyEnLaUNAM Inicia la Semana Mundial del Espacio 🌌, en @UniversumMuseo. A través de la realidad aumentada, descubre las características de la atmósfera de Titán, una de las lunas de Saturno 🪐. Mediante impresión 3D, podrás crear uno de los vehículos rover que exploran Marte… pic.twitter.com/TrCa7HZfRx — UNAM (@UNAM_MX) October 4, 2026

La ONU destaca que esta evolución puede aumentar la frecuencia de los lanzamientos, ampliar las aplicaciones espaciales y modificar quien tiene acceso al espacio.

Cabe decir que la reutilziación de componentes es uno de los cambios más importantes, ya que permite recuperar determinadas partes de un lanzador y utilizarlas nuevamente, con el potencial de reducir costos y hacer más frecuentes las misiones y ser premabulo del turismo espacial.

It's World Space Week!



This year's theme is "Rocket Revolution" — celebrate with us by looking back to the launch of Artemis II, powered by our Space Launch System rocket and its 8.8 million pounds of thrust. Learn more about SLS: https://t.co/1w344Bl1zF pic.twitter.com/OqyM4ATOGF — NASA (@NASA) October 5, 2026

¿Qué busca la Semana del Espacio?

Más allá de los lanzamientos, la celebración busca acercar la ciencia espacial a la sociedad, inspirar a estudiantes y fomentar la educación STEM, además de la cooperación internacional.

En este 2026, la pregunta de fondo es: Si los cohetes hacen que el esapcio sea cada vez más accesibls; ¿estamos ingresando realmente a una nueva era espacial?

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