Fecha y hora de la Luna oscura de octubre; origen y significado

La Luna es nuestro satélite natural y es el más brillante del cielo nocturno y conforme va orbitando la Tierra podemos verla en diferentes fases y pronto llegará a su fase de nueva.

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¿Cuándo será la Luna Nueva de octubre?

El 10 de octubre a las 15:50 GMT será al Luna Nueva pero no será visible ya que su posición forma un ángulo de 189 grados entre el Sol y la Tierra por lo que es imposible verla. Pero es una excelente oportunidad para observar las estrellas.

Para el 18 de octubre la Luna estará en cuarto creciente y el 26 de octubre será Luna llena, saldrá alrededor de la puerta de Sol y permanecerá visible hasta el amanecer.

Origen y significado de la Luna Nueva

La Luna nueva o novilunio es la fase en la que nuestro satélite se encuentra entre la Tierra y el Sol por lo que su cara iluminada queda hacia atrás y se vuelve invisible a simple vista.

Marca el día 0 o el punto de inicio del ciclo lunar de aproximadamente 29.5 días y tiene un origen cultural e histórico ya que se ha interpretado como un símbolo de renovación, reinicio y nuevos comienzos.

Las demás fases de la Luna son la creciente donde una pequeña porción del disco lunar se vuelve invisible. La cuarto creciente es cuando la Luna ha completado un cuarto de su órbita alrededor de la Tierra y la mitad del disco lunar esta iluminado.

Posteriormente sigue la gibosa creciente donde más de la mitad del disco lunar recibe luz solar pero no esta completamente iluminada.

Finalmente la Luna Llena ocurre cuando la Tierra se sitúa entre la Luna y el Sol y todo el disco lunar queda iluminado por el Sol.

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