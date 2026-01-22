Hallan la pintura rupestre más antigua de la humanidad en Indonesia, con más de 67 mil años de existencia

El equipo de investigación del arqueólogo Maxime Aubert, de la Universidad de Griffith, halló la pintura rupestre más antigua de la humanidad de la que haya registro. Una silueta de una mano pintada en negativo en la pared en una cueva en Indonesia, con al menos 67 mil 800 años de antigüedad.

El descubrimiento fue publicado en la revista Nature, en donde se detalla que fue en las islas de Célebs y Borneo en donde se encontraron las pinturas rupestres. Este hallazgo supera al de las pinturas rupestres que se encontraron en España y Francia con antigüedad de 40 mil años.

La pintura rupestre más antigua del mundo

La imagen es lo más simple que hay, pero al mismo tiempo lo más increíble que hubo, considerando que se hizo hace más de 67 mil años. Una mano, la silueta de una mano, encontrada en una piedra caliza en la isla de Muna, al sureste de Célebs.

La pintura puede pasar desapercibida en un principio, ya que está rodeada de otras pinturas mucho más recientes. Se tuvo que analizar una por una para llegar a este increíble descubrimiento.

"Las puntas de los dedos parecen haber sido modificadas deliberadamente para adquirir una forma puntiaguda, similar a garras de animales. Esto sugiere un nivel adicional de pensamiento simbólico, más allá de una marca simple o accidental", de acuerdo con la explicación de la Universidad de Griffith que fue enviada y publicada por El País.

Los investigadores señalan que la principal hipótesis para saber quién hizo esa pintura son los primeros grupos de Homo sapiens , aunque también se les podría atribuir a los neandertales, abriendo un nuevo misterio sobre cómo fue que la raza humana evolucionaba y cómo se movía de una región a otra.

