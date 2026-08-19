Moderna y Merck desarrollan vacuna contra Melanoma: así funciona el tratamiento personalizado contra este cáncer

Un nuevo avance de la lucha contra el cáncer coloca a Moderna y a Merck en el centro de atención mundial, ya que ambas farmacéuticas anunciaron resultados positivos en un ensayo clínico de fase 3 de una terapia personalizada contra el melanoma, uno de los tipos más agresivos de cáncer en la piel.

El tratamiento, denominado intismeran autogene, combina una vacuna basada en ARN mensajero (ARNm) desarrollada por Moderna, con pemblorizumab (Keytruda), la inmunoterapia de Merk.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

FDA analiza refuerzos de vacuna Covid-19 de Moderna





¿Cómo funciona la vacuna contra Melanona?

A diferencia de las vacunas tradicionales, esta terapia se diseña de manera individual para cada paciente. Después de extirpar quirúrgicamente el melanoma, se analiza una muestra de tumor para identificar características específicas de las células cancerosas.

Con esa información se fabrica una vacuna de ARNm destinada a enseñar al sistema inmunitario a reconocer y atacar esas células si vuelven a aparecer.

Moderna and @Merck today announced positive topline results from the Phase 3 INTerpath-001 trial evaluating adjuvant treatment with intismeran autogene, a novel investigational mRNA-based individualized neoantigen therapy jointly developed by Merck and Moderna, in combination… pic.twitter.com/v4DjH0r823 — Moderna (@moderna_tx) August 19, 2026

El ensayo de fase 3 incluyó 1,137 pacientes con melanoma de alto riesgo cuyo tumor había sido retirado mediante cirugía. La combinación alcanzó los objetivos relacionados con la supervivencia libre de recaída y la ausencia de metástasis a distancia.

¿Ya está aprobada la vacuna contra el melanoma?

Este resultado no significa que el tratamiento este disponible para pacientes de manera general. Las compañías todavía deben presentar los datos completos del ensayo y comenzar el proceso de evaluación ante las autoridades regulatorias.

Los resultados detallados aún no han sido publicados por lo que no se conocen todavía cifras completas sobre supervivencia global.

El anuncio, sin embargo, fue suficiente para provocar un fuerte movimiento financiero, las acciones de Moderna llegaron a subir alrededor del 156%, mientras que las Merck avanzaron cerca del 8%. Si los resultados completos confirman el beneficio de este tratamiento, podría marcar una opción después de la medicina personalizada contra el cáncer; ¿estamos ante el comienzo de una nueva generación de vacunas diseñadas para combatir tumores específicos?

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.