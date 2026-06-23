Si eres de los que disfruta de ver fenómenos astronómicos en los próximos días podrás observar la conjunción de Mercurio y Júpiter y ocultación lunar de Antares, dos eventos fascinantes y en adnNoticias te contamos todos lo que debes saber sobre ellos.

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¿Cuándo y a qué hora ver la conjunción de planetas?

El 25 de junio alrededor de las 19:57 horas Ciudad de México podremos observar la conjunción de Mercurio y Júpiter, los planetas se alinean en coordenadas celestes y se ven más cerca entre sí. Ambos serán visibles durante una hora después de la puesta del Sol.

Es un espectáculo que vale mucho la pena pues Venus se verá muy brillante en lo mas alto del horizonte y permitirá ubicar a Mercurio y Júpiter. Lo ideal es buscar el horizonte y empezar a observar entre 30 y 45 minutos después del atardecer. Júpiter se verá a simple vista y Mercurio será más visible en cielos claros, pero puedes usar binoculares.

La ocultación lunar de Antares

Antares es una de las estrellas mas grandes conocidas, tiene un diámetro 700 veces mayor que el Sol y es 10 mil veces más brillante y se encuentra en el corazón de la constelación de Escoprio. Es visible casi todo el año a excepción de cuando el Sol para cerca de él pero el 27 de junio la Luna iluminada en un 90% pasará cerca de Antares.

Ambos objetos saldrán alrededor del atardecer y alcanzarán su punto más alto en el cielo del anochecer. Será visible en las latitudes mas australes principalmente sobre el sur del Océano Índico al sur de África, Madagascar y partes de la Antártida y el océano Austral circundante y cerca del extremo sur de Sudamérica.

El inicio de la ocultación será a las 13:06 y terminará a las 17:21 horas. La hora máxima de acercamiento será a las 15:10 horas.

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