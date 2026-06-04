Un equipo de científicos logró un hecho que parece sacado de una película de ciencia ficción: convirtieron levadura encontrada dentro del cuerpo de la momia Ötzil en pan, como parte de una investigación sobre los microorganismos que habitan al llamado “Hombre de Hielo”.

El descubrimiento llamó la atención de los investigadores, pues con esta forma quedó demostrado que algunos hongos microscópicos pudieron sobrevivir durante miles de años en condiciones sumamente extremas.

Después de meses de pruebas, los investigadores consiguieron desarrollar masa madre con la levadura hallada en la momia, y ahora se analiza el siguiente paso: crear una bebida refrescante que también se prepara con levadura, decir, cerveza.

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¿Cómo se descubrió a la momia Ötzil?

Ötzil, conocido popularmente como “El Hombre de Hielo”, murió hace aproximadamente 5 mil 300 años tras recibir un impacto de flecha en la espalda. El cuerpo momificado fue hallado el 19 de septiembre de 1991 por una pareja que realizaba alpinismo en un glaciar, ubicado en la frontera de Italia y Austria.

Algo que llamó la atención es que sus tejidos conservaron parte de su humedad gracias a un proceso natural de congelación, lo que permitió conservar una gran cantidad de material biológico que es estudiado hasta la actualidad.

¿Dónde estaba la levadura hallada en Ötzil?

Un estudio publicado por la revista científica Microbiome reveló que se hallaron cuatro tipos de levadura diferentes en los intestinos, la piel y el agua generada por el descongelamiento parcial del cuerpo momificado.

De acuerdo con lo dicho por Mohamed Sarhan, autor principal de la investigación, nunca esperaron encontrar levadura, pero datos genéticos sugieren que los microorganismos llegaron poco después de la muerte de Ötzil y lograron sobrevivir por miles de años gracias a las condiciones extremadamente frías.

El pan se logró al aislar los microorganismos y reproducirlos en laboratorio al utilizar temperaturas similares a las de los Alpes. Al obtener un resultado favorable, se contempla la elaboración de otros productos, como cerveza, replicando el mismo procedimiento utilizado para la fabricación de pan.

La investigación también reveló otros datos impactantes, como la presencia de una bacteria intestinal que desapareció en poblaciones modernas, pero todavía puede encontrarse en zonas rurales de África o Sudamérica.

Los restos de Ötzil también han ayudado a descubrir cómo era la alimentación de las civilizaciones europeas en la época conocida como Edad de Bronce.

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