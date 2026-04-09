La hora exacta para disfrutar la lluvia de estrellas Líridas en Baja California; la mejor región para ver los meteoros

Baja California se posiciona como el estado ganador para poder observar la lluvia de estrellas Líridas durante la noche del 21 y la madrugada del 22 de abril. Este es uno de los fenómenos astronómicos más esperados del 2026 debido que sus meteoros rápidos y brillantes que dejan estelas persistentes, viéndose hasta 18 o 20 veces por hora los restos del cometa Thatcher, priorizando el cielo nocturno del norte de México.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y mantente informado desde la palma de tu mano.

Los especialistas recalcaron que la región ofrece una combinación única, cielos oscuros, clima seco y baja nubosidad para ver los meteoros sin necesidad de equipo especializado.

Hora exacta para ver las estrellas Líridas en Baja California

De acuerdo con la NASA, el periodo de actividad va desde el 17 hasta el 27 de abril con el pico máximo el 21 y 22 del mismo mes y la observación puede iniciar a partir de las 23:00 horas, cuando la constelación de Lyra aparece en el noreste. Sin embargo, la hora exacta para disfrutar del evento será entre las 03:00 y 05:30 horas de la madrugada, cuando la Luna tenga poca iluminación y se oculte "temprano", lo que garantizará cielos más oscuros y mayor visibilidad.

¿Dónde ver las Líridas en Baja California?

El mejor sitio en la zona es el Observatorio Astronómico Nacional en la Sierra de San Pedro Mártir por su altitud y atmósfera limpia que le ofrecen a todos los entusiastas de la astronomía las condiciones ideales, aunque también funcionan zonas como:



Valle de Guadalupe

Ensenada

Alrededores de San Felipe

Te recomendamos evitar ciudades como Tijuana o Mexicali, pues la contaminación lumínica será un obstáculo para disfrutar del show.

Consejos prácticos para no perderte de ningún meteoro

Los especialistas recomiendan:



Observar a simple vista y sin telescopios

Esperar 20 minutos en la obscuridad para adaptar la vista

Recostarse y abarcar el cielo despejado

Mirar hacia el noreste, cerca de la estrella Vega en Lyra

Lleva ropa abrigadora y snacks

Para aprovechar al máximo esta experiencia, te sugerimos tener muchas paciencia, ya que los meteoros aparecen de forma intermitente.

Otros estados en los que se verá la lluvia de estrellas Líridas

Aunque Baja California es el mejor estado para verlas, existen otras regiones con buena visibilidad, como El Pinacate en Sonora que brinda cielos extremadamente oscuros y despejados; también sugieren:



La Sierra de Órganos en Zacatecas

Peña del Aire en Hidalgo

La Sierra Norte en Oaxaca

En CDMX y Edomex habrá algunas nubes, por lo que lo ideal es viajar al norte o al sur para disfrutar de las Líridas, que llegan cada 415 años y tienen más de 2,700 años.