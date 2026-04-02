FOTOS: Así se vio la Luna Llena Rosa, la primera después del Equinoccio de Primavera

Cada mes podemos disfrutar de las diferentes fases de la Luna y abril comenzó con un fenómeno único y hermoso, la Luna Rosa que iluminó el cielo de México y el mundo, te contamos cuál es su origen, significado y todos los detalles.

Luna Llena|Reuters

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Luna Rosa ilumina el cielo

Este 1 de abril se vio enmarcado por el lanzamiento de Artemis II que emprende un viaje a la Luna y además nuestro satélite nos regaló postales para recordar por siempre pues se veía impresionante. Muchas personas aprovecharon para salir a ver y fotografiar la Luna tras el lanzamiento del cohete.

Un dato importante es que la Luna Rosa fue la primera Luna llena que se registra después del Equinoccio de Primavera.

Luna llena|Reuters

¿Cuál es el origen de la Luna Rosa?

El nombre de Luna Rosa tiene su origen en los antiguos nativos de Norteamérica y se le dio porque hace millones de años este fenómeno coincidía con el florecimiento de la planta Wild Ground Phlox, una flor silvestre que florece con la llegada de la primavera y las zonas en las que nace se tornan color rosado.

En algunas civilizaciones se le conocía como Luna Pascual y su origen coincide con el calendario litúrgico cristiano y hace referencia a la Pascua y la Semana Santa. También se le conocía como Luna de Hierba o de huevo.

Fases lunares de abril

Este 2 de abril es la Luna Llena

El 10 de abril será cuarto menguante

17 de abril será Luna nueva

Para el 24 de abril observaremos cuarto creciente

Luna llena|Reuters

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