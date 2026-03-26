Suena increíble, pero es real: China creó una “milicia marítima” de 1.400 barcos para cercar el Mar Oriental

China movilizó más de 1400 barcos pesqueros con el objetivo de formar una barrera artificial enorme en el Mar de China Oriental. La maniobra fue realizada durante enero y demuestra la capacidad del país asiático para combinar recursos civiles y objetivos estratégicos en zonas de disputa marítima.

La flota pesquera abandonó temporalmente sus actividades para concentrarse en un área de 200 millas, alterando las rutas de buques comerciales que debieron realizar maniobras específicas para evitar colisiones.

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China ya ha movilizado buques con carácter estratégico

En diciembre, Pekín realizó una maniobra similar. El día 25 dos formaciones de buques pesqueros chinos se movilizaron más de 466 kilómetros en el mar para adoptar una disposición en “L” invertida.

Analistas apuntan que estas acciones demuestran que China refuerza su presencia en el océano y entrena a su flota civil para operaciones de carácter estratégico.

Por qué China moviliza flotas civiles en maniobras navales

Las razones detrás de la decisión de China de movilizar buques pesqueros en el Mar Oriental podrían responder a funciones tácticas. Entre ellas:

Obstaculizar el paso de barcos extranjeros.

Realizar pruebas de coordinación logística.

Enviar un mensaje a otros países para generar presión política sin generar un conflicto

Honored to be quoted by @ChuBailiang, @agnesmschang & @amy_changchien/@nytimes!



“The fishing boat operations could have been held to signal ‘opposition to Japan’ or practice for possible confrontations with Japan or #Taiwan, said Andrew S. Erickson, a professor at the U.S.… — Andrew Erickson 艾立信 (@AndrewSErickson) January 16, 2026

¿La barrera marítima china amenaza la seguridad marítima?

Tras el despliegue de buques en el océano, puede surgir la duda sobre los efectos de esta actitud de China en la seguridad marítima. Analistas en el tema creen que estas maniobras podrían impactar en la navegación comercial y militar en la zona.

Al crear “barreras flotantes”, podría alterar la navegación comercial y militar, además de consolidar su influencia en aguas disputadas (en especial frente a Japón, Taiwán y Filipinas).

Sumado a eso, las últimas maniobras demuestran que China tiene una capacidad de coordinación elevada y que podría integrar su flota civil en las operaciones estratégicas militares.

De acuerdo con la Agenzia Nova, estas acciones forman parte de la estrategia de milicia marítima impulsada por el país en los últimos años.