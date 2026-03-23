Ni México ni Estados Unidos: el lugar del mundo que logró reducir emisiones a niveles del siglo XIX

El panorama ambiental global ha recibido una noticia histórica y no es proveniente ni de México ni de Estados Unidos, sino del Reino Unido. Durante el pasado 2025, la nación británica logró reducir sus emisiones territoriales de gases de efecto invernadero en un 2.4%, alcanzando una cifra cercana a los 364 millones de toneladas de CO2.

Este dato sitúa al país en niveles de emisiones que no se veían desde 1872, lo que demuestra que la transición hacia una economía de bajas emisiones y el crecimiento económico pueden avanzar de la mano en las potencias industrializadas.

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El fin de la era del carbón y la caída de los fósiles en Reino Unido

Uno de los pilares fundamentales para alcanzar este hito ha sido el desplome estructural en el uso de combustibles fósiles. El carbón, que fue el motor de la revolución industrial británica durante siglos, prácticamente desapareció del sistema energético nacional. En 2025, el consumo de este material fue el más bajo registrado desde el siglo XVII, tras el cierre definitivo de centrales térmicas y una reconfiguración total del sector siderúrgico.

Emisiones en Reino Unido|Inteligencia Artificial

Por otro lado, el gas natural también mostró un retroceso significativo, alcanzando su punto más bajo desde 1992. Esta reducción responde a dos factores clave:



Una notable mejora en la eficiencia energética de los edificios.

La implementación de tecnologías eléctricas más avanzadas que sustituyen la combustión directa.

El descenso del 0.9% en el consumo de petróleo, impulsado por la electrificación del transporte.

Electrificación del hogar y transporte sustentable

La estrategia británica ha centrado sus esfuerzos en sustituir el consumo de combustibles en la vida cotidiana por electricidad de fuentes renovables. En el ámbito doméstico, la adopción de bombas de calor ha sido una pieza maestra; estos sistemas son hasta cuatro veces más eficientes que las calderas de gas tradicionales. Con 450,000 unidades ya instaladas, el gobierno apunta a llegar a los 2.3 millones para el año 2030, lo que supondría un alivio masivo para la atmósfera.

En las carreteras, el cambio es igual de drástico. La incorporación de 700,000 nuevos vehículos eléctricos en el último año evitó la emisión de 2 millones de toneladas de CO2.

Beneficios tangibles para la salud y el entorno

Más allá de las cifras macroeconómicas y climáticas, este descenso en las emisiones tiene un impacto directo en la calidad de vida de los ciudadanos. Al reducir la quema de carbón y diésel, la contaminación atmosférica disminuye, especialmente en las zonas urbanas densamente pobladas. Esto se traduce en una reducción de partículas finas y óxidos de nitrógeno en el aire.

La ciencia confirma que estos cambios generan beneficios sanitarios inmediatos, como la disminución de ingresos hospitalarios por asma y una menor mortalidad vinculada a la mala calidad del aire.

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