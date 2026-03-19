Suena increíble, pero científicos de Estados Unidos lo confirman: los cuervos pueden recordar rostros humanos y guardar rencor durante 17 años

Un estudio liderado por científicos de Estados Unidos reveló que los cuervos son capaces de memorizar rostros humanos, recordar amenazas y transmitir esa información a otros congéneres por hasta 17 años.

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El estudio científico en Estados Unidos que cambió lo que sabíamos sobre los cuervos

En 2006, expertos de la Universidad de Washington dieron inicio a un experimento sobre los cuervos. El profesor John Marzluff, científico ambiental, se puso una máscara intimidante y atrapó temporalmente a siete cuervos. Después de identificarlos con anillas en las patas, los liberó sanos y salvos.

Imagen de un cuervo.

En los años siguientes, Marzluff y otros investigadores volvieron a usar la misma máscara de manera esporádica para pasear por el campus universitario mientras alimentaban a los cuervos del lugar.

En una ocasión, el profesor Marzluff portaba la máscara y fue reprendido por 47 de los 53 cuervos que se encontró, una cifra considerablemente mayor a los 7 animales que había capturado inicialmente. Según reportó la Universidad, esta actitud “sugiere que estas aves podían reconocer a los humanos que representaban una amenaza y transmitir este conocimiento a sus congéneres”.

Este comportamiento tuvo su punto culminante en 2013, cuando el número de graznidos agresivos alcanzó su máximo para disminuir gradualmente en años posteriores, informó la Universidad estadounidense. Finalmente, en 2023, 17 años después de que comenzara el experimento, no se escuchó ni un solo graznido de cuervo en ninguno de los paseos enmascarados de Marzluff.

Científicos estadounidenses también descubrieron que los cuervos reconocen a sus aliados

Además de reconocer y atacar a quienes representaban una amenaza, los cuervos mostraron una actitud completamente diferente frente a rostros neutrales, informó la Universidad de Washington.

Durante el desarrollo de la investigación científica, un grupo de investigadores usaron una máscara “neutral” con la imagen del ex vicepresidente estadounidense Dick Cheney. Lo interesante es que quieres usaban estas máscaras pudieron alimentar a los cuervos sin molestarlos y las aves no demostraron ira frente a ellos.

Los cuervos son aves inteligentes

Estudios anteriores han demostrado que los cuervos son animales increíblemente inteligentes que no se limitan a reconocer amenazas y guardar rencor.

Científicos sugieren que estas aves negras son capaces de diseñar herramientas, contar y aprovechar el tránsito para abrir nueces.

“El estudio de la Universidad de Washington contribuye indudablemente a reafirmar el lugar que ocupan los cuervos en la jerarquía de inteligencia entre las aves”, concluye el centro educativo estadounidense.