¡De película! Crean el cerebro de mosca y lo hacen funcionar en mundo virtual

Una empresa australiana logró replicar el cerebro de mosca en una computadora y hacerlo funcionar dentro de un cuerpo virtual. El experimento, publicado en Nature en octubre de 2024, marca el primer caso documentado de un “animal digital” que genera comportamiento por sí mismo.

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El desarrollo no usa Inteligencia Artificial (IA) tradicional. En su lugar, copia el cableado biológico real de la mosca de la fruta (Drosophila melanogaster). El sistema responde a estímulos como luz o alimento y ejecuta acciones sin programación directa.

¿Qué se logró exactamente?

El modelo digital contiene:



139,255 neuronas

Más de 50 millones de conexiones sinápticas

Este cerebro se conectó a un cuerpo virtual con física realista, lo que permite que el sistema interactúe con su entorno. El resultado es un organismo digital que:



Camina

Se limpia

Detecta azúcar

Extiende su probóscide

El comportamiento emerge de su estructura neuronal, no de instrucciones externas.

Científicos replican el cerebro de una mosca en un software y ahora controla un cuerpo virtual sin entrenamiento previo.|Eon Systems b

¿Cómo lo hicieron?

El proceso partió del conectoma FlyWire, un mapa completo del cerebro de la mosca. Los científicos reconstruyeron cada neurona y sinapsis con apoyo de IA. El sistema funciona así:



Los sensores virtuales envían señales al cerebro

El cerebro procesa y responde

El cuerpo ejecuta movimientos

El modelo alcanza un 91% de precisión frente a respuestas reales, sin ajustes manuales.

Diferencias de la Inteligencia Artificial normal

Este avance no sigue el modelo clásico de IA. No hay entrenamiento con datos ni aprendizaje por refuerzo. A diferencia de otros sistemas:



No imita comportamiento

No aprende con ejemplos

No optimiza resultados

Aquí se replica directamente el cerebro biológico. La conducta surge de la estructura neuronal, lo que cambia el paradigma de la IA.

¿Qué sabe hacer y qué todavía no?

Actualmente, el sistema puede:



Caminar en distintas direcciones

Responder a estímulos sensoriales

Detectar alimento

Sin embargo, tiene limitaciones claras:



No aprende de experiencias

No tiene memoria a largo plazo

No puede volar ni navegar entornos complejos

Los investigadores aún no activan todo el potencial del cerebro simulado.

¿Por qué es importante para los humanos?

El objetivo va más allá de una mosca digital. Eon Systems busca resolver la emulación cerebral como un problema de ingeniería. Si esta tecnología escala, podría permitir:



Simular cerebros de animales complejos

Desarrollar tratamientos neurológicos

Crear copias digitales de la mente humana

El siguiente paso será replicar un cerebro de ratón. Este avance coloca la primera base para un futuro donde los cerebros puedan existir completamente en software.