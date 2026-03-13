Descubren nuevo dinosaurio gigante que surgió antes del temido T. rex

Un sorprendente descubrimiento paleontológico podría cambiar lo que la ciencia creía sobre el origen del Tyrannosaurus rex. Un fósil de dinosaurio encontrado en Nuevo México revela que el linaje de este famoso depredador pudo surgir en Norteamérica millones de años antes de lo estimado.

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El estudio, publicado el 12 de marzo de 2026 en la revista Scientific Reports, analizó una tibia fosilizada hallada en la Formación Kirtland. El hueso pertenece a un enorme dinosaurio carnívoro que vivió hace unos 74 millones de años, lo que sugiere que los tiranosaurios gigantes ya existían mucho antes del T. rex.

Los científicos estiman que el dinosaurio al que pertenecía pesaba alrededor de 4.700 kg, lo que lo convierte en el tiranosaurio más grande de su época, un 50% más pesado que cualquier otro rival de entonces.|Scientific Reports

¿Qué se encontró exactamente?

Los investigadores analizaron una tibia fosilizada de 96 centímetros de largo, descubierta en el desierto Bisti De-Na-Zin, cerca de Farmington, Nuevo México. El hueso había sido encontrado en la década de 1970 y permanecía almacenado en el Museo de Historia Natural de Nuevo México.

El análisis reciente reveló que pertenece a un enorme dinosaurio depredador. El fósil mide casi el 84% del tamaño de la tibia de “Sue”, el ejemplar de T. rex más grande conocido, lo que sorprendió a los paleontólogos.

¿Por qué es tan importante su tamaño?

El tamaño del hueso sugiere que el dinosaurio pesaba cerca de 4.700 kilogramos, una cifra impresionante para su época. Esto lo convierte en el tiranosaurio más grande conocido de ese periodo.

Este hueso demuestra que ya había ejemplares enormes 8 o 9 millones de años antes que el T. rex.|Scientific Reports

El hallazgo cambia una idea clave de la paleontología. Hasta ahora, los científicos pensaban que los tiranosaurios gigantes aparecieron millones de años después, cerca del surgimiento del T. rex, por lo que la evolución del linaje podría ser más compleja de lo que se creía.

Tres posibles dueños del hueso y el más probable

Podría ser un ejemplar muy grande de Bistahieversor, un terópodo conocido de la región

Podría pertenecer a un linaje completamente nuevo de tiranosaurio gigante

Podría ser un miembro primitivo del grupo Tyrannosaurini, el mismo que incluye al T. rex

El equipo considera que la tercera opción es la más probable. Según el paleontólogo Nicholas Longrich, el hueso es prácticamente idéntico al de un T. rex.

¿El T. rex nació en Norteamérica?

Durante décadas, muchos científicos pensaron que el linaje del T. rex llegó a América desde Asia. Sin embargo, este descubrimiento sugiere otra historia.

En el suroeste de Estados Unidos ya se había identificado un tiranosaurio gigante llamado Tyrannosaurus mcraeensis, encontrado en una formación cercana de Nuevo México.

¿Qué sigue en la investigación?

Aunque el fósil es impresionante, los científicos todavía necesitan más pruebas para confirmar su identidad. Un esqueleto más completo permitiría nombrar oficialmente a la especie.

Los investigadores creen que nuevas excavaciones podrían revelar más restos del misterioso “tiranosaurio de Hunter Wash”. Si aparecen nuevos fósiles, la historia evolutiva del dinosaurio más famoso del planeta podría reescribirse una vez más.