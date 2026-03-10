Cartelera de Viaje cósmico, una experiencia para conocer sobre el universo

Si te apasiona conocer sobre el universo, en el Planetario José de la Herrán hay proyecciones para que aprendas sobre la inmensidad del espacio y sus maravillas y en adn Noticias te compartimos todos los detalles.

Cartelera en el Universum

Las funciones son de miércoles a domingo en los siguientes horarios:

Arqueoastronomía maya muestra como nuestra antigua civilización observaba el cielo para conocer el origen y sentido del universo de 10:15 a 11:00 horas.

Un viaje por el sistema solar donde te explicarán la estructura, características, evolución y orientación de los objetos celestes de las 11:00 a las 11:45 horas.

De la Tierra al universo te permite explorar cómo ha cambiado nuestra visión del cielo a lo largo del tiempo en un horario de las 11:45 a las 12:30 horas y de las 14:00 a las 14:45 horas.

Bot & Lu: Misión H20 es una película animada donde un robot y Lu, una catarina se encuentran con un agujero negro mientras exploran el universo. Se proyecta de 12:30 a 13:15 horas y de 14:45 a 15:30 horas.

El caluroso y energético universo destaca la forma en la que las tecnologías nos permiten observar detalles invisibles para el ojo humano. Se proyectará de lasa 13:15 a las 14:00 horas.

Constelaciones es una actividad donde conocerás sus cosmovisiones, formas de orientación y épocas de observación y esta disponible de las 15:30 a las 16:15 horas.

El palacio celestial es una película que se centra en el sistema astronómico de la antigua China donde el cielo no solo es ciencia, también símbolo e historia.

Precios y ubicación del Planetario

El costo de la entrada al Planetario es de 50 pesos y el combo Museo y Planetario cuesta 130 pesos. La entrada general tiene un precio de 90 pesos.

El Planetario se encuentra ubicado en Circuito Cultural de Ciudad Universitaria s/n Coyoacán. Puedes llegar en Metro y tendrás que bajar en la estación Universidad de la línea 3, ingresar a CU y tomar el PUMABÚS ruta 3.

En Metrobús la estación más cercana es Centro Cultural Universitario (CCU) de la línea 1. Tendrás que dirigirte a la parada del PUMABÚS y tomar la ruta 3 o 10.

