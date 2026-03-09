Ni dieta ni ejercicio: científicos descubren el secreto para vivir más de 100 años y la sorpresa es total

Un grupo de investigadores analizó el ADN de cientos de personas en Italia y encontró un patrón genético que podría explicar por qué ese país concentra una de las mayores poblaciones de centenarios en el mundo. Los resultados, publicados en la revista GeroScience, apuntan a una herencia muy antigua que aún tendría efectos en la salud actual.

Ni dieta ni ejercicio: El ADN ancestral que comparten los centenarios

Para llegar a esta conclusión, los científicos estudiaron el genoma de más de 300 personas mayores de 100 años y lo compararon con el de casi 700 adultos sanos de alrededor de 50 años. Después, contrastaron esos datos con perfiles genéticos de cuatro grupos antiguos que forman parte de la historia poblacional de Italia.

Entre esos linajes se encuentran:



Cazadores-recolectores occidentales (WHG), habitantes de Europa tras la Edad de Hielo.

Agricultores neolíticos procedentes de Anatolia.

Grupos nómadas de la Edad de Bronce.

Antiguas poblaciones de regiones vinculadas con Irán y el Cáucaso.

Aunque los italianos actuales presentan una mezcla de estos cuatro orígenes, solo uno mostró relación directa con la longevidad: el de los cazadores-recolectores occidentales. Las personas que alcanzaron los 100 años tenían una proporción mayor de este componente genético en comparación con la población general.

Según el análisis, cada pequeño incremento en este tipo de ADN elevaba en 38% la probabilidad de convertirse en centenario.

El secreto de la longevidad|Paul Burns/Getty Images

Por qué este linaje podría favorecer la longevidad

Los investigadores señalan que este aporte genético se habría integrado en la población italiana hace miles de años, posiblemente durante la última Edad de Hielo. En ese periodo, la supervivencia exigía adaptaciones extremas frente al frío y la escasez de alimentos.

La hipótesis del equipo científico indica que algunas variantes heredadas de esos antiguos cazadores-recolectores podrían:



Optimizar el metabolismo para aprovechar mejor los nutrientes.

Ayudar al organismo a resistir el estrés asociado al envejecimiento.

Además, el estudio detectó una diferencia marcada entre hombres y mujeres. Las mujeres con mayor proporción de este ADN ancestral tenían más del doble de probabilidades de llegar a los 100 años en comparación con los hombres.

