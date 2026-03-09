Los biólogos no salen de su asombro en la Antártida: descubren un tiburón con “superpoderes”

En enero de 2025, los biólogos de la Antártida vivieron uno de los hallazgos más impactantes de los últimos años: descubrieron un tiburón en aguas que se consideraban demasiado frías para cualquier especie, lo que los llevó a considerarlos con “superpoderes”.

El avistamiento ocurrió cerca de las islas Shetland del Sur, a unos 500 metros de profundidad. Un tiburón dormilón apareció frente a una cámara submarina del Centro de Investigación Oceánica Minderoo-UWA, en un territorio marino que la ciencia daba por inhabitable para estos depredadores.

El tiburón dormilón que sorprendió a científicos en la Antártida

El hallazgo sorprendió incluso a los especialistas que participaron en la expedición científica. El profesor de la Universidad de Australia Occidental, Alan Jamieson recordó el momento del descubrimiento: “Todos nos quedamos perplejos, pensando: ‘No creo que haya tiburones en la Antártida’”.

Según el director del Centro de Investigación Oceánica Minderoo-UWA, este tiburón dormilón constituye el primer registro confirmado de su tipo en aguas antárticas. El animal apareció frente a una cámara submarina que monitoreaba la biodiversidad marina en una zona considerada extremadamente fría para tiburones.

Jamieson explicó que observar a esta especie ya resulta inusual en cualquier océano del mundo. El experto destacó la rareza del encuentro y afirmó: “Hay diferentes tipos de rareza en el mundo, y este tipo es absolutamente astronómico”.

¡Captado en cámara!🎥😱



Un tiburón enorme emergió en la Antártida por primera vez. Nadie se esperaba ver a este gigante de 4 metros en el hielo.



Checa el video para ver por qué los científicos no lo pueden creer.🦈#SiempreConectados #AztecaQuintanaRoo pic.twitter.com/CEVkl3njcO — TV Azteca Quintana Roo (@AztecaQRoo) February 22, 2026

¿Cómo vive esta especie en las profundidades heladas del océano?

Los tiburones dormilones forman parte de un grupo de grandes depredadores de movimiento lento que habitan en aguas profundas y frías. Su metabolismo reducido permite conservar energía y sobrevivir durante décadas en ambientes extremos del planeta.

El especialista científico especializado en tiburones de la Universidad Estatal de San José, Dave Ebert explicó que estas especies cuentan con adaptaciones únicas para las bajas temperaturas. El científico señaló sobre estos animales: “Son auténticos tiburones polares”.

Jamieson también reflexionó sobre el impacto del descubrimiento en la investigación oceánica actual. El experto planteó nuevas preguntas científicas: “¿Hay otros tiburones en la Antártida? ¿Se encuentran por toda la zona? ¿Solo están en este lugar concreto? Hay muchas cosas que desconocemos”.