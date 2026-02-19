Hallazgo inesperado en la Antártida: encuentran una especie marina que la ciencia creía imposible

Un equipo de investigadores se llevó una sorpresa mayúscula durante una expedición en el fin del mundo. Donde antes se creía que solo había hielo y peces pequeños, apareció un depredador grande. Científicos de la Universidad de Australia Occidental lograron captar en video a un tiburón nadando en las gélidas aguas de la Antártida, un hallazgo que contradice lo que se enseñaba en los libros de texto.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Los detalles del asombroso descubrimiento

La grabación se obtuvo en enero de 2025. Ocurrió cerca de las Islas Shetland del Sur, frente a la península antártica. Lo que rompió los esquemas fue ver a un tiburón durmiente desplazándose por el fondo marino. Hasta este momento, existía una creencia generalizada en la comunidad científica de que los escualos no podían habitar esas latitudes por el frío extremo.

Alan Jamieson, investigador del centro de investigación de aguas profundas, comentó que no esperaban encontrar nada parecido porque hay una "regla general" que dice que los tiburones no están en los mares antárticos. Sin embargo, las cámaras del Minderoo-UWA Deep-Sea Research Centre demostraron lo contrario.

Para entender la magnitud del descubrimiento, hay que poner atención a las condiciones donde fue filmado el animal:



Profundidad: El tiburón nadaba a unos 490 metros bajo la superficie.

El tiburón nadaba a unos 490 metros bajo la superficie. Temperatura: El agua estaba a 1.27 grados centígrados, apenas arriba del punto de congelación.

El agua estaba a 1.27 grados centígrados, apenas arriba del punto de congelación. Tamaño: El ejemplar medía entre 3 y 4 metros de largo, con un cuerpo robusto.

El ejemplar medía entre 3 y 4 metros de largo, con un cuerpo robusto. Comportamiento: Se le vio con movimientos lentos, típicos de su metabolismo pausado.

¿Por qué aparece un tiburón durmiente en un lugar inesperado?

Aunque este es el primer registro en video, no descarta que otros hayan pasado desapercibidos. Peter Kyne, biólogo conservacionista, señaló que la zona tiene poca exploración y condiciones difíciles, por lo que es posible que estos animales hayan estado ahí sin que nadie los detectara.

Otro punto que los expertos han puesto sobre la mesa es el cambio climático. Se sugiere que el calentamiento de los océanos podría estar empujando a algunas especies hacia aguas más frías del hemisferio sur, aunque faltan datos para afirmarlo con certeza. Los investigadores indicaron que la cámara estaba colocada en una capa de agua relativamente "cálida" entre otras más frías, lo que pudo haber permitido al tiburón desplazarse en ese entorno extremo.

Los tiburones durmientes suelen alimentarse de cadáveres marinos o calamares en el fondo, lo que les podría permitir sobrevivir en estas capas de agua. Este hallazgo abre la puerta a nuevas preguntas sobre la vida en los polos. Mientras las temperaturas globales cambian, entender cómo se redistribuyen las especies en los ecosistemas oceánicos se vuelve clave para la ciencia. Por ahora, el video queda como prueba de que la naturaleza todavía tiene secretos bajo el hielo.