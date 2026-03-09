La amenaza invisible que vuelve salada el agua potable y ya afecta a comunidades en todo el mundo

En muchas regiones del mundo, fuentes de agua dulce que durante décadas abastecieron a comunidades costeras están comenzando a volverse saladas. Este proceso, conocido como intrusión de agua salada, ocurre cuando el agua del mar se infiltra en acuíferos de agua dulce, contaminando reservas que se utilizan para consumo humano y agricultura.

Aunque el problema ya afecta con fuerza a países de baja altitud como Gambia, Bangladesh o Vietnam, los científicos advierten que es una amenaza global que también impacta a regiones de Estados Unidos y otras zonas costeras del planeta.

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¿Qué es la intrusión de agua salada y por qué preocupa?

La intrusión de agua salada ocurre cuando el equilibrio natural entre el agua dulce subterránea y el agua del océano se rompe. Cuando esto sucede, el agua salada comienza a avanzar tierra adentro y a contaminar acuíferos que antes eran potables.

Este proceso suele desarrollarse lentamente durante años, pero sus efectos pueden ser devastadores a largo plazo. Según el geólogo costero Robert Young, profesor en la Western Carolina University, se trata de un ejemplo claro de una crisis climática silenciosa.

Entre los principales factores que favorecen este fenómeno se encuentran:



Aumento del nivel del mar provocado por el cambio climático

provocado por el cambio climático Menor cantidad de lluvias , que reduce el agua dulce disponible

, que reduce el agua dulce disponible Extracción excesiva de aguas subterráneas para consumo o agricultura

para consumo o agricultura Aumento de temperaturas, que altera el equilibrio hídrico

Los especialistas advierten que, para 2050, todos los continentes excepto la Antártida tendrán zonas costeras con al menos un kilómetro de intrusión de agua salada.

Un problema que ya afecta al agua potable

En algunas regiones de Luisiana, por ejemplo, residentes han reportado que el agua del grifo tiene un sabor salado. También se han detectado pozos contaminados en Rhode Island, mientras que en el sur de Florida el acuífero Biscayne Aquifer, una de las principales fuentes de agua dulce de la región, es considerado altamente vulnerable.

Estudios científicos han demostrado que consumir agua con altos niveles de sal puede aumentar el riesgo de problemas de salud como:



Hipertensión arterial

Complicaciones durante el embarazo

Problemas cardiovasculares

Según la hidrogeóloga Holly Michael, de la University of Delaware, cualquier cambio que altere el equilibrio entre el nivel del mar y el nivel del agua dulce en tierra puede provocar que el frente salino avance hacia el interior.

Las soluciones que se están probando en el mundo

Ante esta amenaza creciente, varios países están desarrollando estrategias para frenar la intrusión de agua salada o adaptarse a ella.

Algunas de las medidas incluyen:



Compuertas de marea para impedir que el agua salada avance por canales y ríos

Sistemas de tratamiento y reutilización de agua para reforzar acuíferos

Nuevas técnicas agrícolas adaptadas a suelos salinos

Sensores para medir la salinidad del agua en tiempo real

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