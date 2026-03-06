Científicos alertan que comer “garnachas” acelera tumores del cáncer de mama

Un estudio de la Universidad de Princeton, en Estados Unidos, reveló que una dieta alta en grasas puede acelerar el crecimiento y la propagación del cáncer de mama, especialmente en el subtipo conocido como triple negativo. La investigación se publicó en marzo de 2026 en la revista científica APL Bioengineering.

Los científicos utilizaron un modelo tridimensional avanzado que imita el flujo de nutrientes en el cuerpo humano. Los resultados mostraron que los altos niveles de lípidos (grasas y aceites) en las células tumorales hacen que el tumor sea más grande y más invasivo, lo que podría influir en la progresión de la enfermedad.

Los investigadores analizaron cómo distintos nutrientes afectan el crecimiento del tumor. Para ello cultivaron células de cáncer de mama en cinco condiciones metabólicas distintas:



Niveles normales

Alta insulina

Alta glucosa

Altas cetonas

Alta concentración de grasas

El modelo 3D mostró que las grasas tuvieron el efecto más fuerte. Los tumores crecieron más rápido y comenzaron a formar cavidades internas a partir del 6º día. Además, las células mostraron mayor capacidad de invadir tejidos cercanos, lo que indica una progresión más agresiva del cáncer de mama.

¿Qué es el cáncer de mama triple negativo?

Es uno de los subtipos más difíciles de tratar y se caracteriza porque las células tumorales no presentan receptores de estrógeno, progesterona ni la proteína HER2.

Esta ausencia limita las opciones terapéuticas disponibles. Los tratamientos hormonales o dirigidos no funcionan, por lo que la quimioterapia suele ser la principal alternativa.

¿Por qué es importante?

El entorno nutricional del tumor puede modificar su comportamiento. En el experimento, los niveles altos de grasas aumentaron la expresión del gen MMP1, relacionado con la degradación tejidos y la propagación del tumor.

También se observó un cambio en la forma en que las células producen energía. Dejaron de depender del azúcar y favorecieron la supervivencia y expansión del cáncer de mama.

¿Por qué comer grasas hace esto?

Los científicos concluyeron que el exceso de grasas modifica directamente la biología de las células tumorales. Estas sustancias parecen volverlas más móviles y capaces de invadir tejidos cercanos.

¿Qué puedes hacer mientras tanto?

Aunque el estudio se realizó en laboratorio, los especialistas señalan que los resultados ayudan a comprender cómo el estilo de vida podría influir en la progresión del cáncer.

Desarrollan vacuna ARN contra el cáncer de mama

Consejos prácticos:

Consulta siempre a tu oncólogo o nutricionista antes de cambiar tu alimentación

Mantén una dieta equilibrada con frutas, verduras y proteínas magras

Consume grasas saludables con moderación, como aguacate, nueces y aceite de oliva

Reduce frituras, embutidos y alimentos ultraprocesados ricos en grasas saturadas

Mantén un peso saludable y realiza actividad física regular