La ciencia revela que los zurdos son más competitivos y explica sus mejores habilidades

Un nuevo estudio científico reveló que los zurdos tienden a mostrar mayor orientación hacia la competencia que las personas diestras. La investigación fue realizada por científicos de la Universidad de Chieti-Pescara, en Italia, y publicada en febrero de 2026 en la revista Scientific Reports.

El trabajo analizó por qué los zurdos, que representan cerca del 10-12% de la población mundial, continúan existiendo como minoría desde hace miles de años. Los resultados sugieren que su presencia podría mantenerse por ventajas evolutivas en escenarios competitivos, especialmente en enfrentamientos directos.

¿Por qué persisten los zurdos según la evolución?

Los investigadores explican que la persistencia de los zurdos puede entenderse mediante el concepto de “estrategia evolutivamente estable”, tomado de la teoría de juegos. Según esta idea, ciertos rasgos se mantienen porque ofrecen ventajas cuando son poco comunes:



Cuando la mayoría es diestra, los zurdos resultan impredecibles

En situaciones de competencia directa, pueden sorprender a sus oponentes

Esto ocurre en deportes de combate, boxeo o duelos individuales

Si los zurdos se volvieran mayoría, esa ventaja desaparecería. Por ello se mantiene un equilibrio natural en el que la mayoría diestra funciona mejor en cooperación grupal y la minoría zurda obtiene beneficios en competencia directa.

¿Qué encontraron en los experimentos?

El estudio incluyó dos experimentos con participantes sanos. El primero analizó a más de 1,100 personas mediante cuestionarios sobre lateralidad y actitud frente a la competencia. Los resultados mostraron que los zurdos presentan:



Mayor motivación por superarse a sí mismos

Menor tendencia a evitar la competencia por ansiedad

Mayor nivel de hipercompetitividad en casos de lateralidad fuerte

En un segundo experimento con 48 personas, los investigadores usaron una prueba de destreza manual. Allí no aparecieron diferencias físicas importantes entre zurdos y diestros.

¿Por qué son más competitivos?

El estudio sugiere que la diferencia no está en la habilidad física, sino en la tendencia psicológica a buscar desafíos. Los zurdos parecen sentirse más cómodos en situaciones donde existe competencia directa.

Esto podría relacionarse con su experiencia cotidiana en un mundo diseñado para diestros. Desde pequeños enfrentan herramientas, objetos y actividades adaptadas a la mano derecha:



Aprenden a adaptarse con mayor frecuencia

Desarrollan estrategias distintas para resolver problemas

Esto podría fortalecer su disposición a competir

¿Influye el sexo?

Los investigadores observaron diferencias claras entre hombres y mujeres en los niveles de competitividad. En general, los hombres obtuvieron puntuaciones más altas en hipercompetitividad y búsqueda de logros.

Las mujeres mostraron mayor tendencia a evitar situaciones competitivas por ansiedad o temor al fracaso. El estudio plantea que la combinación entre sexo y lateralidad podría intensificar la ventaja competitiva de los zurdos, especialmente en varones.

¿Son los zurdos diferentes en personalidad o salud mental?

El análisis también evaluó rasgos de personalidad y salud mental. Los científicos no encontraron diferencias relevantes entre zurdos y diestros en aspectos psicológicos generales. En particular, no hubo cambios significativos en:



Extraversión

Amabilidad

Responsabilidad

Apertura a la experiencia

Neuroticismo

Tampoco aparecieron vínculos claros con depresión o ansiedad. Los investigadores concluyen que la principal diferencia entre zurdos y diestros se concentra en la actitud hacia la competencia.