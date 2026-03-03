Los 5 eventos astronómicos más sorprendentes que habrá en marzo

Marzo arrancó con un hermoso espectáculo, la Luna de Sangre que cautivó a miles de personas, pero esto es solo el comienzo pues habrá más fenómenos este tercer mes del año y aquí te decimos cuándo para que no te lo pierdas.

Mejores eventos astronómicos de marzo

De acuerdo con el sitio Star Walk, en marzo podremos observar varios fenómenos astronómicos y los más destacados son:

El 8 de marzo, Venus estará cerca de Saturno, los dos planetas brillantes aparecerá juntos en el cielo del atardecer.

Para el 17 de marzo, Mercurio y Marte pasarán cerca de la Luna formando un trío muy fotogénico en el cielo y se podrá observar antes del amanecer.

Uno de los eventos más importantes es el equinoccio de primavera que ocurrirá el 20 de marzo, que marca el inicio de la primavera en el hemisferio norte y del otoño en el hemisferio sur y se caracteriza porque el dia y la noche duran exactamente lo mismo.

El 23 de marzo, las Pláyades, uno de los cúmulos estelares más brillantes estará cerca de la Luna. los lugares ideales para verlo serán Estados Unidos, Canadá, Groenlandia, Japón, Corea y el norte de China.

Finalmente, el 29 de marzo, la Luna pasa cerca de Régulo, el brillante corazón de la constelación de Leo y se podrá observar en Europa y partes de Asia y África.

Calendario de fenómenos astronómicos

6 de marzo: Spica cerca de la Luna.

7 de marzo: Mercurio en conjunción solar inferior; Venus cerca de Neptuno

8 de marzo: Venus cerca de Saturno.

10 de marzo: Ocultación lunar de Antares.

11 de marzo: Cuarto menguante; Termina la retrogradación de Júpiter.

12 de marzo: Máximo de la lluvia de meteoros Xi Hercúlidas (2 meteoros/hora).

14 de marzo: Máximo de la lluvia de meteoros Nórmidas Gamma (6 meteoros/hora).

15 de marzo: Ocultación lunar de Plutón; Marte cerca de Mercurio.

17 de marzo: Mercurio cerca de la Luna; Marte cerca de la Luna.

18 de marzo: Máximo de la lluvia de meteoros Vírginidas Eta (2 meteoros/hora); El cometa 88P/Howell pasa por el perihelio.

19 de marzo: Luna nueva; Neptuno cerca de la Luna; Saturno cerca de la Luna; Termina la retrogradación de Mercurio.

20 de marzo: Venus cerca de la Luna; Equinoccio de primavera.

22 de marzo: El asteroide 20 Massalia en oposición; Neptuno en conjunción solar.

23 de marzo: Urano cerca de la Luna; Aldebarán cerca de la Luna; Ocultación lunar del cúmulo estelar de las Pléyades.

25 de marzo: Cuarto creciente; El asteroide 15 Eunomia en oposición; Saturno en conjunción solar.

26 de marzo: Júpiter cerca de la Luna; Marte en perihelio.

27 de marzo: Pólux cerca de la Luna.

28 de marzo: Ocultación lunar del cúmulo del Pesebre.

29 de marzo: Ocultación lunar de Régulo.

