Patricio Ochoa, médico especialista en longevidad: “Usar estos auriculares es como ponerte un microondas en la cabeza”

Cuidar la salud para vivir más años se ha convertido en una prioridad para muchos mexicanos. Entre consultas, suplementos y cambios de rutina, surgen dudas sobre objetos de uso diario. Recientemente, el doctor Patricio Ochoa, especialista en longevidad, generó revuelo en redes sociales al comentar sobre los auriculares Bluetooth, esos que casi todos llevamos en el bolsillo o puestos en el trayecto al trabajo.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

El problema de los audífonos Bluetooth, según un especialista

La frase que circuló fue contundente: "Usar auriculares Bluetooth es como ponerte un microondas en la cabeza". Sin embargo, lejos de buscar alarmar, el experto utilizó esta comparación para explicar cómo funciona la tecnología y aclarar los riesgos reales. Aunque ambos dispositivos operan con un tipo de radiación similar, la intensidad marca la diferencia entre calentar comida y escuchar un podcast sin consecuencias.

Ochoa detalla que, si bien las ondas son parecidas, la energía que emiten los audífonos es mínima. Para entenderlo mejor, un horno de microondas trabaja con cientos de vatios de potencia, mientras que un dispositivo Bluetooth opera con milivatios. Esa brecha es lo que permite a la ciencia determinar que el uso cotidiano no representa una amenaza inmediata para el tejido cerebral.

Para quienes siguen inquietos tras escuchar la comparación con el electrodoméstico de la cocina, aquí están los puntos clave que resumió el especialista:



Niveles de energía: Los audífonos usan cantidades tan bajas que no tienen capacidad física para calentar el cerebro ni alterar las células.

Los audífonos usan cantidades tan bajas que no tienen capacidad física para calentar el cerebro ni alterar las células. Respaldo científico: La Organización Mundial de la Salud (OMS) y revisiones recientes no han encontrado evidencia sólida que vincule estos aparatos con cáncer o daño neuronal.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) y revisiones recientes no han encontrado evidencia sólida que vincule estos aparatos con cáncer o daño neuronal. Alternativas disponibles: Si la ansiedad persiste, el doctor Ochoa recuerda que usar auriculares con cable es una opción válida y funcional.

Si la ansiedad persiste, el doctor Ochoa recuerda que usar auriculares con cable es una opción válida y funcional. Contexto de uso: El riesgo no es cero absoluto en términos generales de radiación, pero con la información actual, no hay motivo para dejar de usarlos por miedo a "freírse el cerebro".

♬ original sound - Dr. Duck @dr.patricio_ochoa “Un microondas en tu cabeza” Suena fuerte… y claro que asusta. A todos nos ha salido ese video que te deja pensando ¿y si sí?. Pero la realidad es mucho menos dramática. Sí, Bluetooth y microondas usan ondas parecidas, pero la diferencia está en la energía. Un audífono usa cantidades diminutas, tan bajas que no pueden calentar tu cerebro, dañar neuronas ni alterar células. La ciencia lo ha medido, literalmente. De hecho, la OMS y revisiones científicas recientes no han encontrado evidencia sólida de daño cerebral o cáncer por usar audífonos Bluetooth. ¿Riesgo cero absoluto? En ciencia casi nada lo es. Pero con lo que sabemos hoy: no te estás friendo el cerebro por escuchar música. Y si aún te da ansiedad, usar cable también está bien. Pero que no te de miedo. #drduck

La popularidad de modelos como los AirPods o los Galaxy Buds sigue en aumento en el país, especialmente por la comodidad que ofrecen para hacer ejercicio o tomar llamadas sin enredos. El doctor Ochoa cierra su explicación invitando a la población a distinguir entre el dramatismo de una frase y la realidad de los datos.

Al final, la decisión de qué tipo de audífono usar depende de la comodidad de cada persona. La ciencia, por ahora, indica que escuchar música o atender una llamada mediante conexión inalámbrica no compromete la expectativa de vida. Lo importante es mantener la información clara y no dejar que los titulares sensacionalistas dicten la rutina diaria sin antes checar qué dicen los expertos y las instituciones de salud.