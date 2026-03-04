Un “efecto del Sol” intensificaría las auroras boreales en la Tierra

Las auroras boreales podrían ser más visibles en los próximos días debido a un fenómeno relacionado con la actividad del Sol, según explican científicos de National Geographic. Este efecto está ligado al comportamiento del viento solar y a regiones activas del astro que envían partículas energéticas hacia la Tierra.

Cuando estas partículas chocan con el campo magnético de nuestro planeta, interactúan con gases de la atmósfera como el oxígeno y el nitrógeno, generando las luces de colores que caracterizan a las auroras. Este espectáculo natural suele observarse principalmente cerca de los polos, aunque durante periodos de mayor actividad solar puede verse en latitudes más bajas, incluso en México.

El fenómeno solar que mejora la visibilidad de auroras boreales

Los especialistas señalan que uno de los factores que ayuda a anticipar auroras intensas es la rotación del Sol. Nuestro astro tarda aproximadamente 27 días en girar sobre su eje, por lo que las regiones activas que ya generaron auroras pueden volver a apuntar hacia la Tierra semanas después.

Esto significa que, si recientemente hubo actividad geomagnética fuerte, existe una probabilidad mayor de que se repitan episodios similares cuando esa misma zona solar vuelva a orientarse hacia el planeta.

Además, el fenómeno ocurre en un contexto de alta actividad solar, ya que el astro se encuentra cerca del máximo de su ciclo de aproximadamente 11 años. Una etapa en la que aumentan las manchas solares y las llamaradas, eventos que liberan grandes cantidades de energía que pueden intensificar las auroras.

Dónde es más probable ver auroras boreales

Las auroras boreales se observan con mayor frecuencia en la llamada zona auroral, situada entre los 60 y 75 grados de latitud norte, donde se encuentran lugares como Alaska, el norte de Canadá o Escandinavia.

Sin embargo, durante tormentas geomagnéticas fuertes el fenómeno puede extenderse hacia regiones más al sur, lo que aumenta las posibilidades de que más personas puedan presenciar este espectáculo natural en el cielo nocturno.

