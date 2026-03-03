Estas son las 5 razas con la esperanza de vida más corta, según confirma la ciencia

Tener un perro en casa va más allá de cuidar una mascota; para muchas familias se convierten en un integrante más del hogar. El vínculo emocional es fuerte y, por eso, la pregunta sobre cuánto tiempo estarán acompañándonos es común entre los dueños. Una investigación científica reciente ofrece datos concretos sobre este tema, identificando a las razas con menor longevidad basándose en evidencia científica.

Los perros que menos viven, según la ciencia

El estudio fue realizado por la Universidad de Liverpool en colaboración con la organización británica Dogs Trust. Los expertos evaluaron información de más de 584,000 perros pertenecientes a 148 razas diferentes. Aunque los datos provienen de Reino Unido, los patrones biológicos son aplicables globalmente. Los resultados confirman una tendencia que muchos veterinarios ya manejaban: los perros de gran tamaño suelen tener una vida más corta en comparación con los de talla pequeña.

La investigación desglosó los promedios de vida y encontró cinco razas específicas que presentan la esperanza de vida más baja:



Pastor caucásico: Encabeza la lista con un promedio de solo 5.4 años. Su constitución robusta y función tradicional como perro de guardia generan un desgaste físico temprano y predisposición a enfermedades articulares.

Presa canario: Ocupa el segundo lugar con 7.7 años. Es propenso a enfermedades hereditarias como la displasia de cadera y problemas cardíacos que afectan su movilidad.

Mastín italiano: Alcanza los 8.1 años. Su musculatura ejerce mayor esfuerzo sobre el sistema cardiovascular y el aparato locomotor, sumado a cierta tendencia al sobrepeso.

Mastín: Con 9 años de media. Su tamaño aumenta el riesgo de problemas óseos y cardíacos. Suelen ser propensos a la torsión gástrica, una complicación digestiva potencialmente mortal.

San Bernardo: Cierra el grupo con 9.3 años. Aunque es conocido por su capacidad de trabajo, su masa corporal lo hace vulnerable a insuficiencia cardíaca y ciertos tipos de cáncer.

Principales causas de la poca esperanza de vida en algunas razas de perros

Los factores que influyen van desde la genética hasta el desgaste físico que sufre un cuerpo de grandes dimensiones. El rápido crecimiento durante los primeros años es un determinante clave, ya que el cuerpo alcanza su tamaño máximo en poco tiempo.

Los datos recabados indican que la masa corporal elevada incrementa el riesgo de complicaciones relacionadas con la edad a una etapa más temprana. Además del tamaño, la genética juega un papel fundamental. Condiciones congénitas influyen directamente en el desarrollo de patologías que reducen los años de vida.

Problemas óseos, complicaciones digestivas y fallas en el sistema cardíaco son las causas principales reportadas en el estudio para estas razas. La velocidad de crecimiento y la exigencia física aumentan la probabilidad de desarrollar enfermedades crónicas. Esta información permite contextualizar la salud de estas mascotas bajo parámetros científicos, donde el peso y la estructura ósea refuerzan las limitaciones propias de los perros de gran tamaño.