FOTOS: Roja y bella, así se vio la Luna de Sangre en todo el mundo

La madrugada de este martes 3 de marzo pudimos deleitarnos con la Luna de Sangre, un fenómeno que tiñó de un tono rojizo nuestro satélite natural, el eclipse lunar total comenzó a las 05:04, alcanzando su punto máximo a las 05:33 y finalizó a las 06:02 horas, justo antes del amanecer.

Así se vio la Luna de Sangre en México

De acuerdo con la NASA, el eclipse lunar total ocurrió debido a que la atmósfera de la Tierra filtra la luz azul y deja pasar los tonos rojos lo que provoca la coloración cobriza.

Luna de Sangre en Ciudad Juárez|Reuters

¡Un espectáculo único!



Así, de gala, luce la Luna esta mañana de martes por el eclipse lunar.



La 'Luna de Sangre' se hace presente en el cielo de la CDMX.



Vía @Carlosotor pic.twitter.com/9e2GBjyCC4 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) March 3, 2026

El fenómeno del eclipse lunar total y la Luna de Sangre se observó durante la madrugada de este martes 3 de marzo.



Vía: @MarcosCahuex___ pic.twitter.com/SDObkqWGts — Azteca Noticias GT (@AztecaNoticiaGT) March 3, 2026

Eclipse lunar total deleita a miles en el mundo

El eclipse se pudo observar en varias partes del mundo como América del Norte, Central y Sur, también en Asia oriental y Australia. Este fenómeno pudo observarse sin necesidad de protección ocular, pero muchos usaron binoculares o telescopios para distinguir mejor sus matices.

|Reuters

|Reuters

|Reuters

|Reuters

¿Cuándo será el próximo eclipse lunar total?

El próximo eclipse lunar total ocurrirá el 31 de diciembre de 2028 y será visible en regiones de África, Europa, Asia, Australia, Canadá y Alaska. Antes de eso se producirán eclipses parciales o penumbrales donde la Luna no llega a cubrirse completamente por la sombra de la Tierra.

El eclipse lunar ocurre cuando la Tierra se interpone entre el Sol y la Luna alineando a los tres cuerpos en el espacio. Nuestro planeta bloquea la luz solar que ilumina la superficie lunar y la sombra de la Tierra se proyecta sobre la Luna oscureciéndola total o parcialmente.

¿Qué sucede cuando hay Luna de sangre? - UNAM Global

