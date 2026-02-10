México impulsa vacunas contra el cáncer y el dengue; este es el número casos con estas enfermedades

México anunció un acuerdo estratégico para impulsar el desarrollo de vacunas contra el cáncer y el dengue, con el objetivo de fortalecer la investigación científica nacional y mejorar la respuesta ante enfermedades de alto impacto. El convenio fue firmado por la Secretaría de Salud junto con las farmacéuticas Birmex, Liomont y Moderna, durante una reunión oficial realizada en Palacio Nacional.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos

La iniciativa busca incorporar tecnología de ARN mensajero, una plataforma innovadora utilizada previamente en vacunas contra el COVID-19, para acelerar la creación de tratamientos más efectivos y posicionar al país como un actor relevante en biotecnología médica.

Anuncio del desarrollo de vacunas en México

El Gobierno Federal informó que el proyecto prioriza soluciones modernas para combatir enfermedades que afectan de manera significativa a la población mexicana. El dengue representa una amenaza constante en regiones tropicales, mientras que el cáncer continúa como una de las principales causas de mortalidad.

Las autoridades destacaron que esta apuesta científica permitirá respuestas más rápidas ante brotes y una mayor capacidad de producción nacional.

Involucrados en el acuerdo

Birmex aportará su experiencia en producción biológica, mientras Liomont contribuirá con infraestructura farmacéutica local. Moderna integrará su tecnología especializada en vacunas de ARNm.

Esta combinación busca acelerar los procesos de investigación, desarrollo y fabricación.

Objetivos principales del convenio

El acuerdo pretende crear vacunas preventivas y terapéuticas mediante investigación conjunta y transferencia tecnológica.

También busca fortalecer la soberanía sanitaria y reducir la dependencia de importaciones médicas.

Beneficios esperados para la población

El impacto potencial es significativo. De acuerdo con el Boletín Epidemiológico del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, hasta la Semana Epidemiológica 04 de 2026 se registraron acumulados de 342 casos de dengue no grave confirmados, 512 con signos de alarma y 33 de dengue grave.

En el caso del cáncer, cifras del INEGI indican que en 2023 se registraron 91,562 muertes por tumores malignos en México, con una tasa nacional de 70.8 defunciones por cada 100 mil habitantes. La mortalidad más alta se presentó en personas de 80 años y más, con 755.8 muertes por cada 100 mil.

Las vacunas contra el cáncer y el dengue podrían reducir hospitalizaciones, mortalidad y costos del sistema de salud.

Próximos pasos y consideraciones

Las siguientes fases incluyen estudios clínicos bajo estándares internacionales de seguridad.

Brote de sarampión en Jalisco 2026: México lidera casos en América con campañas urgentes de vacunación

El gobierno mantendrá actualizaciones oficiales sobre avances y resultados.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.