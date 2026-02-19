Un hueso encontrado en el sur de España desata el misterio de un antiguo ejército de elefantes

Un hueso de pata de elefante descubierto en el sur de España ha abierto una nueva línea de investigación sobre uno de los episodios más legendarios de la Antigüedad: el uso de elefantes de guerra por parte del general cartaginés Aníbal Barca.

Durante siglos, crónicas y representaciones históricas describieron a Aníbal cruzando los Alpes con decenas de elefantes en el año 218 a.C., en plena Segunda Guerra Púnica contra Roma. Sin embargo, hasta ahora no existía evidencia arqueológica directa en territorio europeo que confirmara la presencia real de estos animales en campañas militares.

El hallazgo de un hueso de elefante en Córdoba

El descubrimiento se produjo en el yacimiento arqueológico de Colina de los Quemados, cerca de Córdoba. El equipo, dirigido por el profesor Rafael M. Martínez Sánchez, encontró el hueso bajo un muro derrumbado durante excavaciones realizadas en 2020.

Se trata de un hueso cúbico de aproximadamente 10 centímetros, cuya datación por carbono lo sitúa en la época de la Segunda Guerra Púnica. El análisis comparativo con restos de elefantes modernos y mamuts esteparios permitió confirmar que pertenecía a un elefante.

Los investigadores también hallaron en el sitio monedas, cerámica y proyectiles, lo que sugiere que el lugar pudo haber sido escenario de un enfrentamiento militar.

Una pieza excepcional en Europa

Según el estudio publicado en la revista científica Journal of Archaeological Science: Reports, encontrar restos de elefante en contextos arqueológicos europeos es extremadamente raro.

Los expertos señalan que estos animales no eran autóctonos del continente y, debido a su tamaño, habrían tenido que ser transportados vivos por barco desde Cartago hasta la península ibérica. Además, consideran poco probable que se trasladaran cadáveres, ya que los huesos no tenían valor ornamental ni artesanal evidente.

Aunque los científicos advierten que será difícil determinar con precisión la especie del elefante, el contexto histórico y arqueológico apunta a que podría tratarse de uno de los animales utilizados en las campañas cartaginesas.

