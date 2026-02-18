Parece ciencia ficción pero es real: Crean una máquina que detecta comida en mal estado mejor que el olfato humano

Decidir si un alimento está en mal estado suele depender del olfato. Ahora, la tecnología empieza a cambiar ese escenario con dispositivos capaces de identificar señales químicas invisibles para los sentidos humanos. Estas llamadas “narices electrónicas” analizan patrones de olor con sensores y sistemas de inteligencia artificial, lo que permite detectar el inicio del deterioro antes de que resulte evidente.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Cómo funciona la nariz electrónica que “huele” por nosotros

La llamada nariz electrónica es un sistema bioinspirado que imita el modo en que los mamíferos procesan los olores. Investigadores del Instituto Saveetha de Ciencias Médicas y Técnicas desarrollaron un modelo capaz de reconocer mezclas complejas de compuestos volátiles mediante una matriz de sensores químicos y algoritmos de aprendizaje automático.

En lugar de identificar cada sustancia por separado, el dispositivo interpreta el olor como un patrón global, algo parecido a una huella digital. Para lograrlo, integra distintos tipos de sensores que reaccionan de forma diferente ante moléculas liberadas por los alimentos. Esa reacción se traduce en señales eléctricas que un sistema de análisis procesa para clasificar el estado del producto.

Tras un periodo de entrenamiento, el sistema distingue niveles de frescura, detecta posibles adulteraciones y señala fases tempranas de descomposición. A diferencia del olfato humano, no sufre fatiga ni variaciones subjetivas, lo que garantiza mediciones consistentes.

Dónde se aplica y por qué puede cambiar el control alimentario

El principal campo de uso de esta tecnología es la industria alimentaria, donde la rapidez y la objetividad resultan claves. La nariz electrónica se emplea en controles de calidad de carne, pescado, lácteos, frutas y bebidas, al identificar compuestos asociados al deterioro químico.

Entre sus aplicaciones más relevantes se encuentran:



Detección temprana de descomposición en proteínas animales

Evaluación del estado de lácteos y productos fermentados

Verificación de autenticidad en café, vino y otros alimentos

Identificación de contaminantes biológicos o químicos

Su capacidad de respuesta inmediata permite retirar productos defectuosos antes de que lleguen al consumidor, lo que reduce riesgos sanitarios y pérdidas económicas.

Limitaciones actuales y lo que podría venir

Pese a su potencial, la adopción generalizada todavía enfrenta desafíos técnicos y regulatorios. Los sensores pueden verse afectados por la humedad o la temperatura, requieren calibraciones periódicas y su fabricación continúa siendo costosa. Además, la validación por parte de organismos reguladores exige estándares estrictos que ralentizan su implementación comercial.

Aun así, el desarrollo apunta a un futuro donde esta tecnología podría integrarse en electrodomésticos o envases inteligentes

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.