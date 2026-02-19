¡Adiós pilas normales! Así son las baterías de iones de sodio que reemplazarán al litio

Las baterías de iones de sodio se perfilan en 2026 como una alternativa real al litio en la industria energética global. Empresas como CATL y HiNa, en China, aceleran su producción masiva con modelos que alcanzan hasta 175 Wh/kg, con foco en autos urbanos y almacenamiento renovable.

La tecnología no es nueva, pero ahora gana terreno por su menor costo y mayor seguridad. El sodio, abundante en la corteza terrestre y presente en la sal común, reduce la dependencia de minerales críticos y estabiliza precios en un mercado volátil.

Son baterías recargables que usan iones de sodio (Na+) para mover y almacenar energía, en lugar de iones de litio (Li+).|Getty Images

¿Qué son las baterías de iones de sodio?

Son acumuladores recargables que emplean iones de sodio para almacenar y liberar energía. Sustituyen al litio sin modificar el principio electroquímico básico.

Su relevancia radica en la abundancia del sodio, que abarata materias primas y diversifica la cadena de suministro global.

¿Cómo funcionan?

Durante la descarga, los iones viajan del ánodo al cátodo a través de un electrolito y generan corriente. Al recargar, el flujo se invierte.

Este mecanismo permite adaptar fábricas de litio con ajustes mínimos, lo que acelera su industrialización.

¿Por qué podrían reemplazar al litio? Las principales ventajas

Ofrecen mayor seguridad, estabilidad térmica y hasta 10 mil ciclos de carga en versiones avanzadas. Soportan temperaturas de hasta -40 °C.

Aunque almacenan menos energía por kilo que el litio, resultan ideales donde el costo y la durabilidad pesan más que la autonomía extrema.

¿Dónde se usan o se usarán estas baterías?

Son clave para almacenar energía solar y eólica, estabilizar redes eléctricas y respaldar centros de datos. Reducen riesgos de incendio.

También apuntan a vehículos eléctricos urbanos y flotas comerciales, donde el precio accesible impulsa la movilidad eléctrica masiva.

¿Cuál es su estado actual y futuro?

En 2026 inicia su despliegue comercial amplio. Analistas como BloombergNEF proyectan crecimiento en almacenamiento estacionario hacia 2030.

No desplazarán al litio en aplicaciones de alta densidad, pero consolidan un modelo energético más seguro, barato y sostenible.